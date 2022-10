Hijo del director de la danza El Congo Grande está desaparecido junto a su novia

Dos semanas completa desaparecido el hijo de un hacedor del Carnaval. El joven desapareció junto a su novia, una joven que presenta anotaciones judiciales por supuesto abuso sexual.



El pasado 9 de marzo, Kevin Maury González, de 24 años, salió de su casa en el barrio Los Andes, diciéndoles a sus padres que saldría a hacer una diligencia con su novia, una joven de 23 años identificada como Laura Guarín.



Lea también: Faltan $47.000 millones para la búsqueda de desaparecidos en el conflicto



Kevin, hijo del director de la danza El Congo Grande, Adolfo Maury, salió vestido informal, solo vestía una bermuda, camiseta y chancletas; y en su poder solo tenía la cartera y el celular.



Sin embargo, no regresó más a casa y desde entonces sus padres solo han recibido mensajes de texto vía messenger desde la cuenta de su novia Laura, en los que afirman que ambos están bien, viviendo en Santa Marta.



Frente a esto, Adolfo Maury llamó la atención en que su hijo nunca volvió a contestar una llamada ni ha enviado mensajes de voz, algo inusual en él; por lo que Adolfo duda que quien esté detrás de los mensajes sea realmente su hijo. El joven, además, había insistido previamente en que aún no tenía intenciones de conformar un hogar.



Lea también: Hermano de docente desaparecido en el río Vaupés pide no cesar la búsqueda



Kevin Maury y su novia Laura Guarín están reportados como desaparecidos ante la Fiscalía.



Sobre Kevin, sus familiares afirman que no se le conocen problemas ni amenazas en su contra. Mientras tanto, se pudo conocer que Laura presenta anotaciones judiciales tras verse involucrada en un presunto caso de abuso sexual.