Hombre acabó con la vida del hijo de 16 años de su jefa en venganza: "La próxima seré yo"

Hombre acabó con la vida del hijo de 16 años de su jefa en venganza: "La próxima seré yo"

Cuando regresaban a casa, mientras escuchaba música en el vehículo, el joven fue impactado por un disparo efectuado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

