Hombre acabó con la vida del hijo de 16 años de su jefa en venganza: "La próxima seré yo"

Un grave hecho de violencia causó conmoción el 5 de junio de 2023, cuando un menor de tan solo 16 años perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado en México. El adolescente era hijo de Isis Nínive Ortiz y, según las autoridades, el crimen estaría relacionado con un exempleado de la mujer.

El joven ayudaba a su madre en la organización familiar, soñaba con estudiar ingeniería logística y sentía una profunda pasión por la música, de acuerdo con lo que su madre relató a medios locales. Aquella noche, el menor acompañó a su mamá a la terminal de buses, ya que su hermano mayor viajaba a Guadalajara, donde cursaba sus estudios.

Cuando regresaban a casa, mientras escuchaba música en el vehículo, el joven fue impactado por un disparo efectuado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Aunque su madre condujo de inmediato hacia una clínica para salvarle la vida, el menor falleció desangrado en el asiento del copiloto.

Masacre, imagen de referencia

Al llegar al centro médico, los doctores confirmaron que el adolescente había muerto a causa de muerte cerebral. De forma inmediata, Isis Nínive Ortiz señaló como responsable a Jorge Luis, alias El Marino, un exempleado suyo que, según ella, tenía presuntos vínculos con el crimen organizado.



En entrevistas previas con medios locales, la mujer aseguró: “El Marino era mi trabajador. Quería involucrarme en cosas ilícitas. Vi que me estaba robando. Yo me dedico al transporte y carga federal, y ustedes saben que en los contenedores o los tráileres se pueden mover muchos tipos de cosas”.

Ortiz afirmó que, tras negarse a participar en actividades ilegales, decidió dar por terminada la relación laboral, lo que habría desatado una serie de amenazas en su contra.

“Me dijo: ‘a mí nadie me salta, te vas a acordar de mí, te voy a dar donde más te duele’, y ocho meses después cumplió su amenaza”, relató. Además, el 19 de septiembre de 2023, Isis Nínive también fue víctima de otro atentado, cuando explosivos fueron colocados en su camioneta, hecho por el cual nuevamente señaló a Jorge Luis como responsable.

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda, ofreciendo una recompensa de más de 100 mil pesos mexicanos. Finalmente, en marzo, el sujeto fue capturado por las autoridades.

“La próxima voy a ser yo”, había advertido la mujer en una entrevista con Imagen Noticias. También recordó la última amenaza que recibió antes de la captura del sospechoso: “El último día que lo vi, me dijo con pistola en mano: ‘te vas a acordar de mí’”.

Hace pocos días se conoció la posibilidad de que el acusado sea extraditado a Estados Unidos; sin embargo, Isis ha solicitado que sea juzgado y sentenciado en México, con el fin de evitar dilaciones en el proceso judicial y el riesgo de que pueda recuperar la libertad.