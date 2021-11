Horror en Bogotá: niñas reclutadas en el barrio Santa Fe fueron torturadas y sometidas sexualmente

La Dijín de la Policía desmanteló una temible banda de trata de personas en Bogotá que habría esclavizado sexualmenete a varias niñas . El centro delincuencial de los criminales se ubicaba en el barrio Santa Fe, principal zona de tolerancia de Bogotá.

Noticias Caracol reveló el duro testimonio de una menor víctima de la organización, que paradójicamente era dirigida por una mujer que responde al alias de 'Amparo'. La adolescente aseguró que uno de los jefes de la organización criminal le cortó el pelo con un cuchillo e intentó apuñalarla.

"Me agarró por el pelo y me motiló el cabello con un cuchillo. Intenta apuñalarme, pero no lo logra. Logramos escaparnos. Espero que Dios nos bendiga a todas para podernos salir de esta vida", contó la menor.

Un valeroso investigador de la Policía, que logró infiltrase en la organización, fue pieza clave para desvertebrar la red criminal. Gracias a las pesquisas, se encontró que los delincuentes reclutaban a las menores de edad en Bogotá, Cali, Medellín y el Eje Cafetero. Allí, con falsas promesas de trabajo, eran llevadas a la frontera con Ecuador, donde supuestamente ganarían en dólares .

Varias de las víctimas tenían nacionalidad venezolana, ecutoriana y peruana. Posteriormente, las víctimas eran llevadas a la ciudad e Ipiales (Nariño), donde eran esclavizadas sexualmente.

En total, gracias a las labores de la Policía, nueve presuntos delincuentes fueron capturados.