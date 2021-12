Hubo maniobras dilatorias para no reducir vacaciones a congresistas: representante Gabriel Santos

El representante Gabriel Santos, autor del proyecto de acto legislativo que pretendía reducir un mes del receso de los congresistas, habló sobre el hundimiento de la iniciativa.

"Estoy muy triste. Este era ya un proyecto que venía muy aguado. Le daba la cara a una ciudadanía que nos pongamos un poco en sus zapatos, que tengamos unos regímenes de trabajo distintos, que podamos atender a muchos de esos requerimientos que duelen", sostuvo.

"Ayer se disolvió el quórum. Hubo también una serie de maniobras dilatorias en todo este proceso, que no permitieron que se llevara a cabo", añadió.

Según el congresista, que políticos de todas las vertientes políticos hayan participado en el aparente saboteo del proyecto prueba que la ciudadanía no tiene con quién identificarse.

“Hay un problema orgánico, que no es partidista. Lo que pasó ayer, de enterrarlo en el orden del día, ni siquiera votaron nuestra proposición para abordarloni adelantarlo y después disolver el quórum, no es un problema partidista”, sostuvo.

"Los colombianos estamos eligiendo congresistas de todas las orillas que no tienen nuestros intereses en mente", añadió.

El congresista habló sobre su posición frente al Gobierno y su partido. Además, negó que sus posturas obedezcan a la salida de su padre, Francisco Santos, de la embajada de Colombia en Estados Unidos.

Publicidad

“Sé que a muchas personas en el Gobierno no les gustaba este proyecto de antemano, pero no puedo decir que el día de ayer haya habido algún movimiento”, declaró.

"No soy vergonzante, soy hijo de mi papá, que fue funcionario de este Gobierno, pero hemos hecho carreras muy distintas", complementó.

Escuche al representante Gabriel Santos en entrevista con Mañanas BLU: