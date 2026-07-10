Imputan a exfuncionario de filial de Ecopetrol por presunta apropiación irregular de 11.000 dólares

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Alejandro Valenzuela Rojas, exfuncionario de una filial de Ecopetrol con sede en Estados Unidos, por su presunta participación en la apropiación irregular de 11.754 dólares mediante el cobro de viáticos que, según la investigación, no cumplían con los requisitos establecidos por la entidad.

De acuerdo con el ente acusador, el exfuncionario tenía entre sus responsabilidades radicar, validar y gestionar los pagos relacionados con comisiones de servicio y reembolsos operativos. Aprovechando esas funciones, presuntamente habría utilizado su acceso al sistema interno para tramitar solicitudes de viáticos a su propio nombre.

La investigación señala que Valenzuela Rojas habría ingresado en cinco oportunidades a la plataforma de la entidad utilizando su usuario y contraseña para presentar las solicitudes. Además, es señalado de intervenir en el proceso para que estas fueran aprobadas y posteriormente se ordenara el giro de los recursos a una cuenta bancaria de su titularidad.

Según la Fiscalía, para respaldar las solicitudes de pago el exfuncionario habría aportado documentos con presuntas inconsistencias, entre ellas fechas que no coincidían con los desplazamientos reportados, referencias a eventos que aún no se habían realizado y documentos que, al parecer, eran falsos.



Entre los soportes cuestionados por la investigación figura una factura correspondiente a un hotel ubicado en Houston, Estados Unidos, con la que presuntamente buscó acreditar por un valor de 2.800 dólares.

Para el ente acusador, estos elementos evidenciarían un presunto mecanismo orientado a obtener de manera irregular recursos destinados al pago de viáticos, aprovechando las funciones que desempeñaba dentro de la filial de Ecopetrol.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción presentó a Alejandro Valenzuela Rojas ante un juez y le imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

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Durante la diligencia judicial, el exfuncionario no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.