Increíble que Máximo Duque defienda a semejante bestia: Natalia Ponce

Natalia Ponce de León, mujer quemada con ácido por Jonathan Vega, se refirió al argumento de la defensa de su agresor quien pretende que se le declare inimputable por cuenta de un concepto médico que apoyó el exdirector de Medicina Legal Máximo Duque.



“El hombre no es psiquiatra entonces no puede decir que Jonathan Vega es o no un esquizofrénico, esto demeustra que Máximo Duque es un vendido, que le pagaron por testificar, no es el testigo adecuado para decir qué tipo de esquizofrenia tiene Vega si ni siquiera lo conoce”, indicó Ponce de León.

Esta mujer aseguró que el ataque fue plenado, hubo seguimientos y luego se desarrolló, por lo que se pregunta cómo si alguien sufre esta patología puede llevar a cabo la estrategia para causarle daño a alguien.



“El hombre organizó friamente todo hasta que me siguió y me atacó, una persona esquizofrénica no puede hacer eso (…) Duque dice eso por vendido, Vega no tiene como pagar, cómo un hombre de semejante trayectoria va a defender a Jonathan Vega, o le pagaron, o no sé por qué va a defender a semejante bestia”, dijo Natalia.



Ante la posibilidad de que el juez tenga en cuenta el argumento de la defensa, Ponce señaló que confía en la justicia y que es necesari un castigo ejemplar para personas como Vega.



“No creo que el juez acepte el argumento de la defensa, ya tengo mi corazón sano, pero este hombre sí merece un castigo ejemplar, si seguimos así de debiles con la justicia no vamos a conseguir la paz”, dijo Natalia Ponce de León.

Por su parte, el abogado de Jonathan Vega, Antonio Luis González, aseguró que frente al concepto de inimputabilidad hay desinformación y aclaró que no es lo mismo que impunidad.

“Hay una confusión, la inimputabilidad no es sinónimo de impunidad, lo que ocurre es que la defensa cuenta con 12 a 15 victorias clínicas psiquiátricas donde todos los psiquiatras que atendieron a Jonathan Vega le dictaminaron esquizofrenia paranoide con alucinaciones auditivas, no se trata de una coartada, es parte de un argumento jurídico”, dijo González.



El abogado indicó que efectivamente a Máximo Duque se le pagaron los honorarios correspondientes para que entregara su dictamen, pero aseguró que en el juicio no se presentó como psiquiatra sino como médico forense que interpreto los conceptos médico emitidos con anterioridad por quienes trataron a Vega.