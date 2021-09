Inicia proceso de liquidación judicial de Pedro Gómez y Cía S.A. por falta de información financiera

La Superintendencia de Sociedades, decretó la apertura del proceso de liquidación judicial de la sociedad Pedro Gómez y Cía S.A. proceso regulado por la Ley 1116 de 2006 o ley de quiebras a la cual se habría acogido en el año 2020.

La SuperSociedades aseguró que “esta sociedad había sido admitida al proceso de reorganización empresarial previsto en la misma Ley 1116 de 2006, el pasado 5 de marzo de 2020, bajo el supuesto de cesación de pagos. No obstante, la Superintendencia constató en una inspección judicial realizada 30 de julio de 2021, que la sociedad no cuenta con información financiera desde 2018 y que no viene ejecutando su objeto social desde septiembre de 2020”.

De esta manera, el no contar con la información financiera y no ejecutar su objeto social, son causales de liquidación judicial inmediata previstas en ley, por lo cual el juez decretó la terminación del proceso de reorganización y la apertura del proceso de liquidación judicial.

La liquidadora de este proceso es la abogada Bibiana Torres Castañeda, quién será la encargada de adelantar el proceso, según las órdenes del Juez del Concurso.

