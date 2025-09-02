Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Jaime Humberto Tobar, candidato a magistrado de la Corte: "Se abrió una tercería"

Jaime Humberto Tobar, candidato a magistrado de la Corte: "Se abrió una tercería"

El candidato a magistrado de la Corte Constitucional aseguró que ha conversado con senadores de todas las bancadas, tanto de Gobierno como de la oposición para buscar consolidar su aspiración.

Jaime Humberto Tobar, candidato a magistrado de la Corte.jpg
Jaime Humberto Tobar, candidato a magistrado de la Corte //
Foto: Blu Radio
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 05:45 p. m.

La Plenaria del Senado de este martes, 2 de septiembre, se ha convertido en una sesión marcada por el pulso en la elección de nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Aunque la pelea se ha centrado entre María Patricia Balanta y Carlos Camargo, el tercer ternado Jaime Humberto Tobar considera que puede ser el candidato que rompa con la polarización.

“Un juez no puede volverse ni interprete de un legislador ni el ejecutor del Ejecutivo. Un juez debe cumplir en primer lugar la Constitución y en segundo lugar la ley. Me parece que hay que dejar esos temas de pensar que la Corte se va a politizar. Yo creo que necesitamos que sea un juez autónomo, independiente. La mía es una opción eminentemente que busca la institucionalidad de la Corte Constitucional, que no busca temas partidistas, que no busca que haya ganadores y perdedores, y en ese sentido se ha abierto esa posibilidad”, afirmó el aspirante.

Corte Constitucional
Corte Constitucional

Tobar también insistió en la importancia de la experiencia: “Creo que es fundamental que a nuestras altas cortes lleguen personas con las mejores hojas de vida, las personas más capacitadas. En el caso mío, yo tengo cuarenta años de experiencia, creo que hasta ahora estoy llegando a la posibilidad de tener esa experiencia que pueda uno aportar”.

El candidato aseguró que ha conversado con senadores de todas las bancadas, tanto de Gobierno como de la oposición para buscar consolidar su aspiración.

