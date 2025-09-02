Publicidad

Elección Corte Constitucional: "Mi independencia no está en juego por apoyos", dice Patricia Balanta

Elección Corte Constitucional: “Mi independencia no está en juego por apoyos”, dice Patricia Balanta

"Si el gobierno está conmigo, no puedo repeler para que no voten por mí. Jamás voy a empeñar ni mi nombre ni mi dignidad", manifestó.

Patricia-Balanta.jpg
Patricia Balanta
Foto: Corte Suprema de Justicia
Por: Patricia González
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:18 a. m.

En el marco de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, dos nombres retumban fuertemente de cara a las votaciones: María Patricia Balanta y Carlos Camargo.

Sin embargo, de manera inédita en estos procesos de elección, de manera abierta y pública, el presidente y el gobierno están metidos de lleno en la campaña para que sea elegida como magistrada María Patricia Balanta, con el fin de evitar la llegada del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo.

En diálogo con Mañanas Blu, la magistrada María Patricia Balanta habló sobre los apoyos a su favor, ya sea del Gobierno o demás partidos, y aseguró que si tiene el apoyo del Gobierno, tampoco lo va a rechazar o repeler, sin embargo, señaló que esto no afectará en ningún sentido ni su autonomía ni independencia.

"Si el gobierno está conmigo, no puedo repeler para que no voten por mí. Jamás voy a empeñar ni mi nombre ni mi dignidad", manifestó.

En desarrollo....

Escuche aquí la entrevista:

