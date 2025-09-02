Reforma tributaria y nuevo magistrado de la Corte: nuevo pulso entre el Senado y el Gobierno

Hablando del proyecto de reforma tributaria, el último tramo del gobierno del presidente Gustavo Petro estará marcado por la continuación del pulso con el Congreso de la República, en particular frente al Senado, que, de acuerdo con las previsiones y análisis, seguirá siendo la “piedra en el zapato” del Ejecutivo, marcando independencia frente a sus iniciativas.

Hoy, el proyecto de ley de financiamiento tiene muy pocas posibilidades de ser aprobado por las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara: por ejemplo, en la Comisión Tercera de Senado, hoy hay 11 de 18 votos en contra de esa iniciativa, lo que haría inminente su hundimiento.

Pero el pulso previo al de la reforma tributaria ya se está jugando, frente a la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en reemplazo de José Fernando Reyes, que se llevará a cabo este miércoles en la plenaria del Senado de la República.

Como nunca en la historia política del país, de manera abierta y pública, el presidente y el gobierno están metidos de lleno en la campaña para que sea elegida como magistrada María Patricia Balanta, con el fin de evitar la llegada del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo.

El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para, en opinión de varias personas, amenazar a los senadores cercanos a su gobierno con quitarles la burocracia de la que gozan, en caso de que no voten por María Patricia Balanta: escribió Petro: “la elección de la nueva magistrada o magistrado definirá todo el cuadro de alianzas en el congreso de la república. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, comentario apoyado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se está empleando a fondo intentando conseguir los votos para la doctora Balanta. Benedetti dijo: “que se acabe o se fortalezca la coalición en el Congreso!”.

Si la votación fuera hoy, estaríamos en un cabeza a cabeza entre Carlos Camargo y María Patricia Balanta: Camargo candidato del antipetrismo, Balanta, una destacada jurista que por cuenta de las circunstancias políticas, se convirtió en la candidata del Gobierno Nacional. Lo que está en juego en esta elección es importante, porque aunque es claro el trabajo independiente de los magistrados de la Corte, quien llegue al Alto Tribunal marcará si hay mayorías con afinidad al Gobierno o si se mantiene el equilibrio con alguien que tenga distancia con el Ejecutivo actual.

Lo que está en juego es la gobernabilidad del Gobierno en lo que resta del mandato del presidente Gustavo Petro y por eso han decidido desde la Casa de Nariño jugársela a fondo para intentar mostrar fuerza en el Senado para atravesarse a la posible victoria de Carlos Camargo, quien es considerado por el jefe de Estado como una ficha del expresidente Iván Duque.