Jamás robé un peso ni permití que otros robaran: Andrés Felipe Arias desde prisión

En una carta desde una cárcel de la Florida, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias defendió su inocencia y cuestionó la actuación de la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia que lo condenó. De acuerdo con el exfuncionario, no se puede decir que esté preso sino secuestrado.



“Seguiré luchando contra este secuestro. Lo tengo que llamar así porque, aunque se cubra de ropaje institucional, secuestro es secuestro”, señaló Arias.

En una carta abierta, el exministro aseguró que la condena de 17 años por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales es injusta y no la merece.



“Es la tercera vez que me encuentro preso por cuenta de un delito que no cometí, pagando con mi libertad y con la paz de mi familia; el precio del odio político y la corrupción de los jueces que me condenaron en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, dice la misiva.





