"Jamás tuvo rol de director en la campaña de Merlano": abogado de Julio Gerlein

A las 8:00 de la mañana de este martes está previsto que se reanude la audiencia preparatoria para llamamiento a juicio contra el empresario Julio Gerlein Echeverría, en el palacio de justicia de Barranquilla, Lo anterior, por su presunta vinculación con la compra de votos en el comando político de la excongresista Aida Merlano, conocido como la Casa Blanca.

Gerlein es señalado de liderar y financiar esta organización, y la Fiscalía tiene en su poder 47 cheques que habrían sido girados por él. Los delitos que le imputan son corrupción al sufragante, concierto para delinquir y violación de los topes de campañas. Su proceso es llevado en el juzgado tercero penal del circuito de Barranquilla.

"Lo que se ha venido comentando no corresponde a la verdad, él no tenía ninguna cercanía ni proximidad con elector alguno, no ha hecho parte en su vida de organización electoral alguna, y como tal no le pueden endilgar la calificación de organizador o director. Jamás tuvo ese contacto y ese rol y así se demostrará en el juicio", dijo el abogado Jaime Lombana, defensor de Julio Gerlein.

También serán escuchados en audiencia este martes Vanessa Merlano Rebolledo, hermana de la excongresista prófuga de la justicia, y siete políticos de Barranquilla cercanos a Aida Merlano. Estos procesos se encuentran en el juzgado séptimo penal del circuito.

Vanessa Merlano era una de las encargadas de la logística en el comando político dada la confianza que le tenía su hermana. Se le investiga por corrupción al sufragante y porte ilegal de armas.

Los siete políticos de la ciudad, también investigados por la compra de votos, son los concejales Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora, los diputados Margarita Balén y Jorge Rangel, los exconcejales Aissar Castro Reyes y Vicente Támara y la excandidata a la Cámara Lilibeth Llinás. Son investigados por corrupción al sufragante y concierto para delinquir.

