JEP confirma condena contra el último secretariado de las Farc por secuestros y otros crímenes

La decisión, adoptada por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, ratifica la responsabilidad de Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar como máximos responsables de los delitos investigados en el Macrocaso 01 sobre secuestro.

Según la JEP, los exjefes guerrilleros fueron hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos toma de rehenes, homicidio, asesinato, desaparición forzada, tortura, tratos crueles, violencia sexual, desplazamiento forzado y otros actos inhumanos cometidos contra las víctimas durante años de cautiverio.

La decisión también endureció varios aspectos de la sentencia de primera instancia al exigir que las sanciones restaurativas sean concretas, verificables y con restricciones efectivas de derechos, incluyendo horarios, lugares de residencia y supervisión estricta durante su ejecución.

“La Sección de Apelación del Tribunal para la Paz dictó sentencia condenatoria en contra del último Secretariado de la extinta guerrilla de las FARC-EP y confirmó de manera definitiva las condenas impuestas en primera instancia. La Sección de Apelación resaltó que la condena debe ser efectiva y no indeterminada, y que las sanciones impuestas a los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad deben tener un componente retributivo real y verificable”, indica la JEP.



Disidencias de las FARC. Foto: imagen de archivo, EFE.

La JEP señaló que los siete exintegrantes del Secretariado son responsables de más de 21.000 hechos de secuestro ocurridos entre 1982 y 2016, utilizados por las Farc para financiar su estructura armada, ejercer control territorial y promover intercambios de prisioneros, hechos que dejaron miles de víctimas sometidas a condiciones de cautiverio, tortura, violencia sexual y humillaciones.

“Durante todos los años de ejecución, el sancionado deberá estar dedicado de manera cierta y efectiva a trabajos y actividades restaurativas en favor de las víctimas y cumplir un horario establecido. La atribución de responsabilidad y sanción a los siete miembros del último Secretariado se produce tras concluir que fueron los máximos responsables de secuestros, torturas, violencia sexual y otras graves violaciones a los derechos humanos”, agrega la JEP.

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Según la JEP, las sanciones restaurativas impuestas a los exintegrantes del último Secretariado de las Farc se ejecutarán durante un periodo comprendido entre el 15 de agosto de 2026 y febrero de 2034. El fallo precisa además que las actividades restaurativas estarán distribuidas en siete fases y se desarrollarán en siete regiones del país, bajo un cronograma detallado que incluye proyectos específicos, horarios, lugares de residencia y mecanismos de supervisión para garantizar el cumplimiento efectivo de la sanción.