JEP investigará posibles fosas comunes en finca vinculada a exgobernador Salvador Arana

Juan David Díaz, hijo del exalcalde de El Roble Eudaldo Díaz, denunció que en la finca Las Flores, ubicada en el municipio de Sampués, Sucre, podría haber cuerpos de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado, por lo que la JEP pidió a algunas instituciones del Estado información que tengan sobre esta denuncia.

La Unidad de Búsqueda entregó un documento asegurando que, hasta el momento, sus investigaciones no dan cuenta de cuerpos inhumados que puedan encontrarse en dicho predio. Medicina Legal no tiene reporte de cuerpos no identificados asociados a dicha finca, mientras que la Alcaldía de Sampués presentó una respuesta en la que señalan que hay dos predios con ese nombre, de diferente dueño, pero no tienen conocimiento sobre la existencia de cuerpos no identificados en estos lugares.

"Las respuestas anteriores dan cuenta entonces de información que requiere ser profundizada, a fin de determinar no solo la existencia y ubicación del predio Las Flores, sino el hecho de que en el mismo pueda haber cuerpos inhumados de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado, y los riesgos en que estos pudieran encontrarse", señaló la JEP.



En el mismo sentido, los magistrados le ordenaron a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP profundizar en estas investigaciones con el fin de determinar si podría haber cuerpos en alguno de estos predios.

El exgobernador de Sucre, Salvador Arana ya ha aceptado sus alianzas con el paramilitarismo y confesó recientemente que fue él quien dio la orden de asesinar a Eudaldo Díaz, reconociendo que por más de 20 años lo negó ante la justicia ordinaria, pero negó que fuera el dueño de la finca.

“Es bueno que las mentiras no se sigan convirtiendo en verdades, la finca Las Flores yo no la conozco, no sé dónde queda. Hay una finca que queda entre Sampués y Sincelejo que es de la mamá de mis hijos llamada Tierra Santa, es finca de herencia familiar de los 3 hermanos y es la que me imagino yo la que se están refiriendo”, manifestó el exgobernador.

En ese sentido, explicó que en esa finca se está desarrollando un proyecto inmobiliario, pero que él no tiene nada que ver, pues tampoco es de su propiedad. Negó también que en este sitio haya cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que se haya utilizado como sitio de secuestro o base paramilitar, ante la pregunta de los magistrados.

