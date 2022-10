JEP revocó libertad condicional a Mauricio Parra, presunto testaferro de Farc acusado por homicidio

A Mauricio Parra le concedieron el beneficio de libertad condicional el 13 de mayo de 2019, en el proceso en su contra por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pues la justicia ordinaria tiene información según la cual él sería, presuntamente, testaferro de las extintas Farc.

Parra habría colaborado desde 1990 con el grupo armado a través de la creación de distintas empresas, cuyo patrimonio se aumentó de manera injustificada.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al ser interrogado sobre su presunta actuación ilícita, él argumentó que era inocente e, incluso, dijo que la justicia ordinaria había utilizado testigos falsos en su contra durante el proceso. Argumentó, además, que no le interesaba que le concedieran una amnistía sino que lo llevaran a un juicio adversarial y allí el podría demostrar su inocencia.

"El señor Parra Rodríguez reiteró que no ha sido guerrillero y que en la implementación de la paz es necesario que se descubra el montaje del que ha sido víctima; asunto en el que ha puesto en riesgo su seguridad, la cual ha sido protegida por la JEP.

En ese escenario, indicó que entendía si debía volver a la jurisdicción ordinaria a probar su inocencia, en caso de que en la JEP no hubiera una autoridad para ello", señala la JEP.

Ante esto la justicia transicional le reiteró que comparecer ante la JEP no necesariamente significa que asumiera responsabilidad, si efectivamente no la tiene, pero que podía entregar información sobre el caso así el insistiera en que no estaba involucrado, pero Parra insistió en que quería enfrentar el juicio.

"En el caso del señor Parra Rodríguez se tendrá en cuenta que, más allá de atribuir la existencia de los procesos penales en su contra a un montaje para atacar el proceso de paz, el compareciente no presentó información que permita construir la verdad sobre lo ocurrido. Asunto que, se repite, no pasa necesariamente por su aceptación de responsabilidad.

El compareciente tampoco presentó una explicación clara sobre las razones por las cuales sus cuentas bancarias recibían altas sumas de dinero, a pesar de que declaró que sus empresas no generaban ganancias".

Sin embargo, Parra no pudo comprobar con pruebas contundentes que efectivamente es inocente, el aumento en su patrimonio y tampoco pudo desvirtuar que efectivamente no hizo parte de la extinta guerrilla de las Farc, como lo ha argumentado. Por eso la justicia transicional declaró como insuficiente su aporte a la verdad y se dejó sin efecto la decisión en la cual se le concedió la libertad condicional.

Es importante resaltar que Parra también ha sido investigado por su presunta participación en dos homicidios, entre esos, el del dueño de Surtifruver, Alonso Orjuela.

