John Poulos, acusado de matar a Valentina Trespalacios, seguirá en la cárcel por orden de una juez

John Poulos debe seguir en la cárcel La Picota de Bogotá donde está y seguirá recluido por orden de una jueza este viernes, 14 de abril. Desde allí tendrá que defenderse, tras audiencia donde su abogado pretendía pedir la libertad del estadounidense argumentando los siguiente:

Por un lado que se cometieron irregularidades en la captura de John Poulos, no solo en su deportación, sino durante las audiencias preliminares, es decir que el tiempo entre la captura y la audiencia de legalización superó las 36 horas, porque Poulos fue capturado el 24 de enero, fue deportado a Colombia el 25 y la audiencia de legalización se realizó el 26 de enero.

Y por otro lado el defensor manifestó que su cliente no tuvo un traductor adecuado, que no pudo comunicarse con su familia y que no le leyeron sus derechos en el momento de la captura.

Pero la jueza, durante la audiencia, reveló pruebas de que John Poulos no permitió que le hicieran exámenes médicos, tampoco quiso firmar el acta donde le leyeron sus derechos al momento de la captura y que pese a que el procedimiento se realizó con total legalidad, no quiso firmar ningún acta; todo quedó grabado. De esta manera, al no haberse vulnerado sus derechos, la jueza determinó que su captura fue legal y ratificó que debe seguir preso.

La jueza durante la audiencia reveló que a Poulos siempre le dieron buen trato, cuando lo detuvieron le informaron sobre sus derechos, la teniente Brigitte Dayana Jaramillo, el 25 de enero a las 11:42 registró todo el procedimiento donde Policías le comunicaron los derechos, pero John Poulos no quiso plasmar sus huellas dactilares en esa acta.

Por otro lado, la Clínica forense le practicó exámenes médicos, le explicó los procedimientos y suscribió un acta de consentimiento informando tal advertencia, pero John Nelson Poulos no permitió que le hicieran el examen y no lo firmó.

El próximo lunes será el día clave para el futuro judicial de Poulos, pues la Fiscalía pedirá 50 años de cárcel para el estadounidense. Ese día se conocerá la decisión del juez.

La Fiscalía entregará todas las evidencias, incluidos videos, información extraída de celulares, computadores,, testigos y toda una línea investigativa a cargo de un equipo de mas de 30 personas que llevan la investigación del brutal asesinato contra la joven DJ, todo para que la condena contra el estadounidense no sea menor de 50 años, según solicitará el fiscal en la audiencia.