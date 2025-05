Juicio Uribe: 'Olivo Saldaña' revive polémica sobre pacto de Ralito y 'Cacica La Gaitana'

Este jueves, 15 de mayo, se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe con una jornada cargada de declaraciones relevantes. Ante el estrado comparecieron el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y el exguerrillero de las FARC Raúl Agudelo Medina, conocido como alias 'Olivo Saldaña'.

Durante su intervención,'Olivo Saldaña' revivió la polémica por la falsa desmovilización de 62 supuestos integrantes del frente “Cacica La Gaitana”, un hecho ocurrido en 2006 bajo el gobierno de Uribe. Agudelo negó que la decisión hubiera sido ordenada por el entonces presidente ni por el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo. Por el contrario, señaló a Pablo Hernán Sierra, alias 'Pipinta', como el responsable de presionarlo para testificar en contra de ellos.

En su testimonio, Agudelo detalló que Pablo Hernán Sierra alias ‘Pipinta’, intentó involucrarlo en una estrategia para afectar judicialmente al expresidente Uribe:

BLU Radio, ‘Olivo Saldaña’ / foto: Blu Radio

“Me decía que si era el caso, él me ayudaba para que un abogado me asesorara. Yo no necesito abogados, yo voy a demostrar mi inocencia. […] Hasta que un día me dijo que me podía contactar con la doctora Piedad Córdoba y con el doctor Cepeda. Le pregunté que para qué, y me respondió que ellos me podían ayudar a cambio de rendir un falso testimonio contra el doctor Álvaro Uribe y contra el doctor Ricardo Restrepo. Ese ofrecimiento me lo hizo muchas veces", dijo.

Además, 'Olivo Saldaña' aseguró que durante su reclusión escuchó a exparamilitares como alias 'Mellizo', 'Don Berna' y el propio 'Pipinta' manifestar su inconformidad con el expresidente Uribe, asegurando que este los había “trampeado” y “engañado” con el llamado pacto de Ralito, un acuerdo entre sectores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y políticos que supuestamente buscaba una solución negociada al conflicto armado.

¿Qué fue el pacto de Ralito?

El pacto de Ralito fue un documento firmado en julio de 2001 por al menos 30 políticos, empresarios y comandantes paramilitares, con el propósito según sus firmantes de “refundar la patria”. El acuerdo fue suscrito en una finca del corregimiento de Ralito, en Córdoba, y luego salió a la luz pública en 2004, generando un escándalo nacional por las evidencias de infiltración paramilitar en la política. La firma del pacto marcó el inicio de lo que después se conoció como el escándalo de la “parapolítica”, en el que decenas de congresistas fueron investigados y condenados por sus vínculos con grupos armados ilegales.