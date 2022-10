Juzgado ordena cinco días de arresto contra alcalde (e) de Cartagena por desacato

El Juzgado 12 Civil Municipal de Cartagena ordenó cinco días de arresto en contra del alcalde encargado Sergio Luis Londoño y el pago de una multa de 10 salarios mínimos legales vigentes, considerando que incurrió en desacato al no dar inicio a las obras de alcantarillado de las poblaciones de Tierra Baja y Puerto Rey, al norte de la ciudad.



La situación es que Londoño debe enfrentar un problema que viene desde la alcaldía de Dionisio Vélez en 2015, cuando una sentencia de la Corte Constitucional ordenaba al Distrito realizar estas obras y hasta el día de hoy no se han llevado a cabo.



El fallo señala que el mandatario (e) deberá cumplir el arresto en el Comando de Policía del barrio Manga o en la sede de la Fiscalía en el barrio Crespo. Se específica que la multa deberá ser pagada con su salario y no con dinero del Distrito.



De igual manera, se ordena que la Fiscalía abra investigación penal en su contra por el presunto delito de fraude en resolución, y a la Procuraduría iniciar la investigación disciplinaria.