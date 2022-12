La Fiscalía solicitó una condena de 60 años de cárcel contra Rafael Uribe Noguera

El director de Fiscalías, Luis González, confirmó que el ente investigador tiene más de 100 pruebas contra Rafael Uribe Noguera dentro del caso del homicidio y violación de la niña Yuliana Sambioní, y las cuales servirán de sustento para pedir una condena que oscila los 60 años de cárcel.

“Va a solicitar la Fiscalía, de acuerdo a todos los elementos que ha incorporado y a los delitos que ha imputado, una pena que oscila alrededor de los 60 años de prisión contra Rafael Uribe Noguera", dijo González.

Así mismo, el ente acusador indicó que luego de analizar las pruebas se puede hablar de un acceso carnal violento, delito que será expuesto e imputado a Noguera en calidad de agravado, debido a las circunstancias que rodearon los hechos.

“Después de examinar los peritazgos de Medicina Legal, los estudios que se hicieron sobre el cuerpo de Yuliana, encuentra que aquellas señales de violencia hacen parte de tipificación de la conducta del acceso carnal violento y hace parte de los agravantes que se van a exponer sobre el feminicidio para que sea agravado”, dijo González.

Escrito de acusación

El escrito de acusación de la Fiscalía contra Rafael Uribe Noguera fue radicado este jueves para continuar el proceso en su contra por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple, acceso carnal violento en el caso de la niña Yuliana Samboní.

La diligencia se realizó ante el juez 35 penal de conocimiento en los juzgados de Paloquemao en Bogotá. La otra semana Noguera será citado para que acepté cargos ante el juez.

En este documento la Fiscalía explica en detalle todo lo ocurrido el pasado domingo 4 de diciembre con la menor que fue hallada muerta en el edificio Equus 66.

Así mismo, se espera que se programe la fecha para la audiencia preparatoria de juicio donde se darán a conocer las pruebas contra Uribe Noguera, presunto autor material del asesinato y abuso. Según información conocida por Blu Radio, entre febrero y marzo se podría llegar a conocer la condena.

Además, según las autoridades la única forma de obtener una rebaja de pena será por buen comportamiento en prisión y se daría después de la misma. La Fiscalía ha sido tajante al decir que no hay ni habrá ninguna posibilidad de pre acuerdo.

Las autoridades tienen en sus manos nuevas pruebas como por ejemplo que las cámaras de seguridad han revelado que el celador Fernando Merchán Murillo subió al sexto piso, lugar donde se encontraba Uribe Noguera con la niña, cosa de la que según los investigadores él ya tenía conocimiento, pues en el parqueadero se habría dado cuenta que ella estaba en el vehículo.

Finalmente, también se investiga si la niña llegó posiblemente drogada o sedada al apartamento, pues en las cámaras de seguridad habría evidencia de que la niña estaba inconsciente.

De momento se realiza el análisis de 30 vídeos más con 20 investigadores de la Sijin, un fiscal y otro de apoyo.

