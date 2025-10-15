En vivo
Daniel Quintero
Carro bomba en Ecuador
Selección Colombia
Fin guerra en Gaza

Blu Radio  / Judicial  / La historia del lío judicial del papá de Greeicy Rendón; hay señalamientos de secuestro y tortura

La historia del lío judicial del papá de Greeicy Rendón; hay señalamientos de secuestro y tortura

En la audiencia, la fiscal del caso describió lo que pasó el 8 de mayo de 2023 luego de un robo de un caja fuerte con más de 1.700 millones de pesos en la finca de Greeicy y Mike Bahía.

Por: Daniel Cano
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Seis horas duro la audiencia en la que un juez envió a casa por cárcel a Luis Alberto Rendón, el papa de la cantante Greeicy Rendón; todo comenzó en Cali, donde la semana pasada Rendón fue capturado, acusado como coautor de secuestro y tortura.

En la audiencia, la fiscal del caso describió lo que pasó el 8 de mayo de 2023 luego de un robo de un caja fuerte con más de 1.700 millones de pesos en la finca de Greeicy y Mike Bahía.

Según la Fiscalía, ese día Luis Alberto Rendón dijo que los sospechosos del robo eran Elder Jacob Velásquez y Francisco Lenis, dos trabajadores de construcción que estaba en la finca. Ellos fueron llevados por el papá de Greeicy y entregados a cinco hombres que vestían de negro y allí comenzó la tortura que narró así la fiscal Adriana Cano.

A ellos dos presuntamente los tuvieron durante varias horas en esa finca, en donde los dejaron en habitaciones separadas y allí fueron víctimas de golpes y tortura que así narró la fiscal.

Esta tortura se acabó porque la Policía llego a la finca alertada por los gritos que escuchaban los vecinos. Pese a todas las pruebas de la Fiscalía, Rendón, el papá de Greeicy, no aceptó los cargos. Y aunque no aceptó cargos, el juez del caso decidíó mandarlo a casa por cárcel, mientras va a juicio. Por el momento ni la artista, ni Mike Bahia se han pronunciado al respecto.

