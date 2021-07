Este viernes, 30 de julio, fue ordenada la libertad de Carolina Galván y Nilson Díaz, procesados por la desaparición de la menor Sara Sofía Galván. Según la jueza, la Fiscalía cometió errores durante la imputación de cargos.,

BLU Radio consultó a Xiomara Galván, tía de Sara Sofía, quien manifestó su desacuerdo por la decisión y lamentó el funcionamiento de la justicia en Colombia. “Es algo que no podía creer. El corazón se me partió. Cómo es posible que la jueza deje en libertad a los responsables de la desaparición de Sara Sofía”, dijo.

“Yo pienso que ella no analizó las pruebas. La jueza, en lo poco que entendí, habló de irregularidades. En este tiempo sí noté mucho silencio, muchas trabas. A Sara Sofía no la buscaban. Todo lo hicieron mal. La jueza es una indolente que no le importan los niños”, afirmó.

La tía de la menor insistió en que las autoridades solo buscaron a Sara Sofía hasta el mes de abril y que durante el proceso no pensaron en ella. “Dicen que acá se le vulneraron los derechos a Nilson y Carolina, pero donde está Sara Sofía (…) Aquí nos damos cuenta de que la justicia de este país es para los delincuentes y no para las víctimas”, señaló.

Xiomara, además, reiteró que una vez salgan de la cárcel, tanto Nilson como Carolina, se escapan: “Nilson pone un pie en la calle y se les vuela”.

Publicidad

En diálogo con este medio radial, la tía se Sara Sofía informó que protestará en el búnker de la Fiscalía para rechazar la decisión.

Escuche la entrevista completa en: