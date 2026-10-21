"La orden, determinación y autoría intelectual y material es de Angie Rodríguez": abogado de Petro

El abogado Alejandro Carranza, representante del expresidente Gustavo Petro, señaló a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Angie Rodríguez como presunta responsable de las actuaciones relacionadas con el denominado 'Pacto de Valledupar', en el que se habría buscado obtener declaraciones de exjefes paramilitares sobre figuras políticas.

En entrevista con Recap Blu, Carranza aseguró que Petro nunca ordenó acercamientos para promover testimonios falsos contra el entonces candidato Álvaro Uribe, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras o el hoy presidente Abelardo De La Espriella.

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“La orden, determinación y autoría intelectual y material es de Angie Rodríguez”, afirmó el abogado, quien anunció acciones ante las autoridades para esclarecer lo sucedido.

Carranza explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso sea llamado a declarar para precisar quién habría propuesto los acercamientos y con qué propósito. Según el abogado, el expresidente Petro buscaba que los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia contribuyeran al esclarecimiento de la verdad en el marco del proceso de paz. También cuestionó que Rodríguez no hubiera acudido oportunamente a las instancias competentes para denunciar los hechos que ahora relata públicamente. Frente a la posible participación de otros funcionarios, Carranza afirmó que no tiene evidencias para señalar al exministro Armando Benedetti y sostuvo que Rodríguez debe explicar su versión ante la justicia.



Acusación con menores

El representante jurídico también anunció acciones por las declaraciones que Rodríguez hizo recientemente en una entrevista con el humorista Daniel Samper Ospina, en las que planteó señalamientos sobre la vida personal del exmandatario. Carranza rechazó esas afirmaciones y aseguró que la exfuncionaria tendrá que responder por el posible daño causado al buen nombre de Petro.



“Entonces salga a decir que ya vio fotos, que ya vio videos, pero que no lo puede asegurar, y haga esas preguntas tan horribles que rechazamos para atacar la moral y la dignidad del presidente Petro. Pero ya no solamente va a tener que responder penalmente, también económicamente”, manifestó. Según explicó, esta semana prevé presentar una acción de responsabilidad civil para reclamar una reparación por el presunto daño moral.



Recursos del Dapre

El abogado agregó que las acciones jurídicas anunciadas no se limitan al episodio del 'Pacto de Valledupar' ni a las declaraciones sobre la vida privada del expresidente. También indicó que solicitó a la Fiscalía examinar el manejo de los recursos del Dapre durante la gestión de Rodríguez, especialmente en relación con su patrimonio y algunos gastos que, según afirmó, habría asumido para el entonces mandatario. Carranza cuestionó el origen de los recursos con los que la exfuncionaria sostendría su estilo de vida y pidió que se investigue si existe alguna irregularidad. Se trata de señalamientos formulados por el abogado que deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

“La tercera es para que analicen el manejo de los recursos del Dapre que ella, como determinadora del gasto, ejecutó. Porque no es posible, no nos cabe en la cabeza de dónde sacó la plata para vivir en el apartamento lujoso que vive hoy en día. No nos cabe en la cabeza que ella le cobrara al presidente Petro más de 120 millones de pesos en gastos que ella le prestaba al presidente para sufragar gastos cotidianos de la vida del presidente, porque ella le ayudaba a pagar esas cuentas: el agua, la luz, el teléfono, la pensión de la niña, etcétera, etcétera”, sostuvo Carranza.

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El abogado pidió que la Fiscalía examine estos hechos y determine si hay elementos que ameriten nuevas actuaciones judiciales.