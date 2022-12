La paz desató una gresca entre el uribismo y el Gobierno en el Congreso

“Eso que decían de que aquí vendrán los acuerdos para, en virtud de este Acto Legislativo, se le incorpore en ordenamiento jurídico es un formalismo (…) que los colombianos sepan que los constituyentes han sido el Gobierno y el grupo terrorista que es el cartel de cocaína más grande del mundo”, manifestó Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe aseguró que desde el Congreso no se puede seguir mintiéndole a los colombianos con el tema del proceso de paz.



“Aquí están dándole impunidad a las Farc en nombre de las paz y para darle esa impunidad creando un guerra a machete entre campesinos, si eso ocurrido únicamente como precio paran negociar, que será cuando ya estén totalmente solemnizados los acuerdos”, enfatizó.



Uribe aseguró que el Gobierno no permitió la financiación de las campañas con el no o por el abstencionismo con los recursos públicos y dijo que “salen alcaldes de los despachos oficiales y dicen ‘el Gobierno me ofreció tal proyecto pero me exige apoyar el plebiscito’. Tienen a todos los ministros haciéndole campaña al plebiscito en nombre de la paz y coaccionan a los alcaldes y a los gobernadores exigiéndoles apoyo al plebiscito como condición para entregarles los recursos. Y lo único que les dicen para lo que una razón piden la abstención o el voto negativo es que son amigos de la guerra, aquí el único amigo de la guerra es el Gobierno, quien se hizo elegir con la seguridad democrática”.

En medio de reclamos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le respondió al expresidente y le dijo: “cuando escucha a los críticos del Gobierno se confunde a veces se confunde uno y piensa que para ello pareciera ser que los secuestros, que las tomas de poblaciones, que los atetados, que las víctimas de este país se hubieran comenzado a producir en el año 2012 cuando el presidente Juan Manuel Santos decidió abrir un proceso de negociación con las Farc”.



“Aquí las Farc no nacieron en el 2012, ni el 2010, ni el 2002. Nacieron hace 60 años y creo que las futuras generaciones de este país tiene derecho a intentar vivir en una nación distinta a la que lamentablemente nos tocó vivir a nosotros”, manifestó el ministro Cristo.

El ministro de la política aseguró que a nadie le debería doler que el presidente Juan Manuel Santos sea el colombiano que va a pasar a la historia como el dirigente que acabó el conflicto con las Farc “porque ahora que estamos cerca de silenciar los fusiles del grupo que más daño le ha hecho este país, del grupo armado, del grupo violento que más capacidad de perturbación ha tenido en las historia colombiana, el que ha producido más víctimas, el más sangriento, porque si tenemos esa posibilidad la vamos dilapidar simple y sencillamente porque es el presidente Santos, el que se la jugó por esa posibilidad y entonces no pudieron quienes anteriormente asumieron la jefatura del Estado, todos deberíamos estar orgullosos, esperanzados, optimistas de lo que se intentó desde hace mucho tiempo está apunto de cristalizarse”.



Cristo añadió que es el momento para que se abran las cartas y comience la campaña y dé un debate en el país sobre los acuerdos de paz con las Farc.



“Aquí lleva tres años diciendo toda clase de mentiras de difamaciones y de inventos sobre el proceso de paz, podríamos hacer la lista de todos los inventos pero esa la dejamos para la campaña”, agregó Cristo.



Tras varios minutos de intervención del ministro del Interior, dijo que no sabe “por qué tienen tanto miedo a los votos, yo sé no por qué se pretende comparar firmas con votos, firmas que nadie certifica”.

Ante esta situación, los integrantes del Centro Democrático comenzaron pelear y hablar de manera fuerte en el recinto de la plenaria.



Al final, el presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, pidió respeto por el orador y le solicitó el ministro agilidad en su intervención.

Cristo pidiéndole a Velasco que lo dejara terminar, argumentando que en el Congreso “duraron media hora insultado y diciendo mentiras del proceso”.



Eso desato más que se caldearan más los ánimos de los integrantes del uribismo, y jefe de la cartera agrego “si ve que están muy bravos, si ve que les duele la posibilidad de la paz, una firma que nadie va revisar, las pretenden comparar con los votos… porque le duele tanto… Senador Uribe yo el escucho con todo el respeto, aquí acaban de decir que el presidente Santos es aliado de los terroristas el gobierno no puede responder”.



El senador Liberal Guillermo García Realpe cuestiono el comportamiento del Centro Democrático “no se sino en las galleras esa manera como alguna bancada en medio de plenaria de una reunión que se debe ser pacifica, debatiendo e interviniendo”.