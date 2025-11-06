La versión de un exagente de inteligencia sobre los casos de Irma Franco y el magistrado Carlos Urán

Hace 40 años se dio la toma y retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá, más de 100 personas fallecieron y aún hay víctimas desaparecidas. La toma es responsabilidad del M-19, sin embargo, también hay militares investigados y condenados por excesos durante la retoma y por algunos casos de desaparición forzada.

Jose Leonairo Dorado, un exagente de inteligencia se ha convertido en un testigo clave para la justicia sobre los hechos que se dieron durante la toma y retoma del Palacio, pues ha señalado zonas en unidades militares donde habrían sido torturadas y desaparecidas algunas de las personas que estaban durante estos dos días en el Palacio.

Dorado en 2023 le entregó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas un documento sobre las desapariciones de algunas de las personas que estaban en el Palacio. En este documento se refirió al caso del magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, de quien dijo que había sido interrogado por el general (r) Iván Ramírez.

"Entregado por personal de la Brigada 13, interrogado por Iván Ramirez, Urbina Velandia, Harol Bedoya que orientaron interrogarlo cerca al Batallón Guardia Presidencial y fue asesinado por uno de los integrantes del BACOI, pero no fue trasladado al Charry", dice el documento entregado a la UBPD.



Por otro lado, Dorado, en entrevista con Blu Radio, también dijo que después del 6 y 7 de noviembre de 1985 un "sinnúmero" de personas fueron interrogadas y trasladadas a unidades militares, después de haber sido interrogadas por la Brigada 13.

"Fueron entregadas muchas personas, esas muchas personas se distribuyeron entre el Cantón Norte, la Policía, la Escuela de Artillería y la unidad nuestra. Fue un sinnúmero de personas que no podría precisar la cantidad, pero que el personal de la Brigada 13 pasaron a la inteligencia militar", agregó Dorado.

Además se refirió al caso de la exguerrillera del M-19 Irma Franco, aseguró que fue torturada en el Batallón Charry Solano y posteriormente sepultada en ese mismo lugar, justamente en una zona en la que la JEP y la UBPD avanzan en la búsqueda de desaparecidos y donde hoy funciona el Batallón de Logística.

"Están los restos de Irma, dentro del 6 y el 7 mi capitán Rodríguez y Camilo Pulecio se encargaron de esos casos particulares, los que llamamos casos emblemáticos, ellos la asesinaron en ese sitio y en ese sitio Camilo Pulecio la enterró", dijo Dorado.

Además, señaló que aunque la toma fue ejecutada por el M-19 habría habido permisividad por parte de algunos militares.

"Nosotros permitimos que eso se presentara. Nosotros sabíamos y dejamos actuar al M-19, para dar un golpe, golpear a unos magistrados, golpear y acrecentar un problema interno en el país, para salvaguardar otros intereses", explicó Dorado.

