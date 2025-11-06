Conmemoración 40 años de toma del Palacio de Justicia: Mañanas Blu, jueves, 6 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 6 de noviembre de 2025:



Carlos Medellín, hijo del exmagistrado Carlos Medellín Forero , se refirió a la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, donde murió su padre.

, se refirió a la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, donde murió su padre. El magistrado Octavio Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia , profundizó acerca de la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia.

, profundizó acerca de la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. César Loza, presidente de la USO , se pronunció sobre la decisión de la DIAN de abrir la puerta al embargo de las cuentas de Reficar por el presunto no pago de más de $1,5 billones.

, se pronunció sobre la decisión de la DIAN de abrir la puerta al embargo de las cuentas de Reficar por el presunto no pago de más de $1,5 billones. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló del anuncio de Armando Benedetti sobre en cuánto podría quedar el salario mínimo para el 2026 en Colombia.

Escuche el programa completo aquí: