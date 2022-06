Las grabaciones de relacionista de senador Mario Castaño en las que nombra a esposa de Gustavo Petro

Lorena Cañón es una relacionista pública que hace parte de las nueve personas implicadas en la red criminal de corrupción que, presuntamente, lideraba el senador Mario Castaño. Ella estaba encargada de buscar ante los ministerios viabilidad para ejecutar proyectos a cambio de grandes sumas de dinero. En las interceptaciones que expuso la Fiscalía se le escucha hablando de la esposa de Gustavo Petro para convocar gente en Boyacá.

En una de las grabaciones se le escucha a Lorena cañón hablando con Sandro Condía, exalcalde de Sogamoso, para organizar una reunión política en Boyacá, luego de que estuvo organizando otras reuniones en Armero. Esta grabación es del 1 de marzo de 2022.

Y hace referencia a que el sábado 5 de marzo va a estar en Tunja la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer García. Lorena Cañón le cuenta a Sandro Condía: “Les habló de la puerta suya en Boyacá, y que necesita 100 o 200 mujeres, que si las puede tener para el sábado, es decir el 5 de marzo de 2022”, lee la fiscal del caso; además, enfatiza en que, evidentemente, Lorena no pudo cumplir con el compromiso, porque ya se encontraba privada de la libertad.

En la misma conversación, la fiscal lee que Sandro Condía le confirma a Lorena Cañón que sí, y le pregunta por el lugar: “Lorena Cañón le refiere a Sandro que ya preguntan todo, dónde va a estar ella y cómo lo harían; Lorena Cañón le confirma a Sandro, que ya va a averiguar todo con una tercera persona”, lee la fiscal la transcripción de los audios.

En otra llamada, del 1 de marzo de 2022, Lorena Cañón le confirma a Condía que ya realizó gestiones y confirmó que Sandro se enlista para trabajar con Gustavo Petro: “Le refiere que la esposa de Gustavo Petro va a estar el 5 de marzo de 2022 en Tunja y que está liderando todo el tema de mujer; le cuenta que, el jueves 3 de marzo, tienen reunión con ella y con la asesora que es una española, Verónica, para que lo conozcan el sábado, organice el tema de las mujeres”.

Finalmente, Sandro Condía le pregunta que si la esposa de Gustavo Petro tiene conservatorio de mujeres en Tunja o si quiere una reunión aparte: “Lorena Cañón le confirma a Sandro que quiere una reunión aparte y que el jueves a las 10 definen hora y lugar, le refiere que el jueves las pone en altavoz para que las conozca a ellas”. Además de que Lorena afirma que el nuevo presidente será Gustavo Petro y Condía le responde que sí, pero que hay que ayudarle “porque estos señores no se van a dejar quitar el poder”.

Para la fiscal del caso estos audios son importantes y de fin constitucional, porque expone el riesgo futuro de la actividad delictiva. “Y acuérdese que se ha dicho que esta persona con su roll de lobista tiene alta influencia en esferas políticas, nótese cómo ya se está empezando a mover desde su roll de relacionista en campañas presidenciales”, enfatizó la Fiscalía.

En otras de las grabaciones se escucha a Lorena Cañón hablando directamente con el senador reelegido Mario Castaño. Para la Fiscalía se evidencia la gestión como lobista de la relacionista pública para organizarle reuniones de orden nacional.

Lorena Cañón también solicitaba apresurar los contratos externos antes de que saliera la Ley de Garantías. Dentro de las conversaciones se le escucha hablando con Andrés Aristizábal, alcalde del municipio de Villa María, y luego con el senador Mario Castaño: “Mario una cosa, no sé cuándo se quiera reunir con la gente del Gran San”, a lo que Castaño le responde que hablen después del tema.

Lorena Cañón también fue muy reiterativa con que los contratos salieran antes de los comicios y que no entren en la Ley de Garantías, por el interés indebido en celebración de contratos: “Pero que no se afane que eso no entra en Ley de garantías, entonces yo el lunes le marco y cualquier cosa lo conecto para que ustedes ya queden ahí, Mario está encima de eso (…) Que deben estar tranquilos porque los proyectos de sacúdete no entran en Ley de Garantías”, señaló Lorena en las grabaciones de audio que expuso la Fiscalía.