Laura Moreno y Jessy Quintero, absueltas y libres por caso Colmenares

La decisión fue tomada por la juez 11 de conocimiento quien absolvió a Laura Moreno de los delitos de homicidio en coautoría impropia y a Jessy Quintero por encubrimiento de homicidio y falso testimonio. (Vea aquí: La reacción de la madre de Luis Andrés Colmenares al enterarse de la absolución de Laura Moreno y Jessy Quintero ).

Publicidad

Según se ha conocido, las jóvenes no asistieron a la audiencia de lectura de sentido del fallo por cuestiones de seguridad.



En una audiencia anterior, el Tribunal Superior de Bogotá aseguró que existiría una prueba que demostraría que hubo homicidio en el caso de Luis Andrés Colmenares.



Reacción de la madre de Colmenares



Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de la juez 11 de conocimiento de absolver a Laura Moreno y Jessy Quintero por el crimen de su hijo.



“Es terrible que la justicia en Colombia esté así. ¿Cómo es posible que en el tribunal decidan que a mi hijo lo asesinaron y hoy dicen que nadie lo mató?”, señaló.



“Me salí de la audiencia porque no tolero tanta injusticia, no soporto tanta mentira. Ellas (Laura Moreno y Jessy Quintero) ya sabían cuál era el fallo y por eso no se presentaron”, añadió.



Escobar puntualizó que su familia luchará hasta el final para que se haga justicia, porque “a mi hijo me lo asesinaron, toda Colombia lo sabe”.



“La juez sabe que a mi hijo lo asesinaron, no comprendo esa decisión tan injusta. Perdimos nuestro tiempo y no valoraron mi angustia y la de mi familia”, dijo.



La mujer manifestó con vehemencia que está convencida de la culpabilidad de Laura Moreno y Jessy Quintero. “Ellas saben quién asesinó a mi hijo porque fueron las últimas personas que estuvieron con él”.