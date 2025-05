Lina Arbeláez por pleito con Benedetti: "La honra y la dignidad no pueden ser negociables"

La exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez se enfrentó a un desafiante pleito tras haber sido blanco de 169 trinos que cuestionaban su integridad y desempeño profesional.

Doce años de experiencia en el sector público y una trayectoria que abarca el trabajo con las Naciones Unidas y el Ministerio del Trabajo, no la salvaron de enfrentar lo que ella considera un ataque sistemático por parte del hoy ministro del Interior. Armando Benedetti, que menoscababa su honor, especialmente por el hecho de ser mujer.

Las motivaciones detrás de las acusaciones

Durante la entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Arbeláez reveló que las acusaciones surgieron en un entorno digital donde las redes sociales permiten a las personas difamar sin consecuencias.

‘La honra y la dignidad no pueden ser negociables’, destacó Arbeláez, quien explicó que su decisión de no permanecer en silencio fue dictada por el deseo de proteger no solo su reputación, sino también la de su equipo de trabajo y el bienestar de la infancia en Colombia.

La defensa y el proceso judicial

Arbelaez narró la historia del proceso judicial en el cual Armando Benedetti fue uno de los más vehementes difamadores. La defensa de Benedetti, según Arbeláez, nunca pudo demostrar hechos concretos de corrupción, lo que llevó a que, finalmente, el Ministro se retractara de sus acusaciones. Además, remarcó que ‘en un país donde la transparencia debe ser la norma, la justicia finalmente ha imperado’.

Un precedente en la lucha por la dignidad

El desenlace de esta confrontación legal es visto por Arbeláez como un precedente para otros ciudadanos en el sector público. Su historia resalta la necesidad de proceder con legalidad y rigor, especialmente en un contexto donde cada paso es monitoreado y cuestionado.

Esto no solo es un triunfo personal, es un mensaje de respeto hacia todos los hombres y mujeres que trabajan con honestidad concluyó la exfuncionaria.

La exdirectora animó a otros a mantener su camino en la lucha por su honra y se solidariza con aquellos que también enfrentan ataques infundados, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de la infancia y la integridad en la gestión pública. La importancia de actuar con transparencia es, para ella, el pilar fundamental de cualquier esfuerzo en el ámbito público.

Escuche la entrevista completa acá: