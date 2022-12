Lo que dijo Otto Bula sobre presuntos vínculos de Andrés Felipe Arias con Odebrecht

El 13 de junio de 2017, Otto Nicolás Bula, testigo clave en las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht, declaró ante la Fiscalía sobre los supuestos vínculos de Andrés Felipe Arias con la multinacional.

Ante una pregunta del fiscal Daniel Hernández sobre el nombre del exministro Andrés Felipe Arias, recientemente extraditado desde Estados Unidos.

“Doctor, Federico (Gaviria) una vez me nombró de que [sic] Andrés Felipe Arias era amigo de Odebrecht, que Odebrecht le colaboraba, pero cuestiones que me contaba Federico a mí, es más, le voy a contar una cosa porque que no sé si me habló de que tenía hasta como que le ayudaba con un sueldo, como una cuestión, algo así, todavía como hasta después de que salió le regalaba un sueldo”, declaró Bula.

Entonces, la Fiscalía le preguntó: “¿Después de que salió de?”, a lo que Bula respondió: “Del Ministerio, de la Candidatura, de la cosa o le regalaba plata esas cosas es que me cuentan o me contaba Federico, a mí de eso no me consta nada, pero eso fue lo que me contó él”.

El fiscal Daniel Hernández contrapreguntó: “Para aclarar, ¿el señor Andrés Felipe Arias trabajaba para Odebrecht?”

A esto, Bula dijo: “No, no, no, que Andrés Felipe Arias ayudó al tema ese de Odebrecht y que era un hombre cercano a Odebrecht y que Odebrecht le tenía como una gratificación o le regalaba plata mensual al exministro Andrés Felipe Arias”.

“¿Recuerda usted cuándo hablaron del tema?”, preguntó la Fiscalía entonces a Bula.

“No doctor, en el transcurso de todas estas conversaciones, todas esas cosas, uno que habla con una persona todos los días”, contestó este.

Al final le preguntó el fiscal Hernández a Bula: “¿Le llegó a nombrar si el señor exministro Andrés Felipe Arias recibiera todavía esa plata mensual estando en Estados Unidos”

“No señor, no sé si eso si lo recuerda ya, si él estaba en Estados Unidos o aquí. Sé que Federico (Gaviria) fue muy amigo de Andrés Felipe Arias, fue amigo, creo que del colegio, o algo así”, terminó Bula sobre Andrés Felipe Arias y los supuestos vínculos con Odebrecht.

