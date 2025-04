Los chats que ponen en aprietos al embajador en Ghana por presunta violencia intrafamiliar

La Fiscalía General de la Nación tiene en su poder un expediente con pruebas relacionadas con la denuncia penal presentada el pasado 13 de febrero contra el embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, por presunta violencia intrafamiliar contra su exesposa, Beatriz Niño.

La denunciante ya rindió declaración juramentada, en la que relató los supuestos episodios de maltrato que, según ella, iniciaron en 2011 y se intensificaron a partir de 2017, hasta la ruptura definitiva de la relación en 2021.

Blu Radio tuvo acceso a una extensa extracción del celular de Beatriz Niño, que forma parte del material probatorio en poder de la Fiscalía. Los archivos contienen mensajes de texto que, según la denuncia, evidenciarían acoso, manipulación emocional, agresiones verbales e incluso connotaciones sexuales no deseadas.

Embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí.

Estos son los chats

Los mensajes extraídos del dispositivo reflejan una relación deteriorada, en la que desde 2021 Niño expresó de forma reiterada su decisión de terminar el vínculo sentimental con el diplomático.

“Usted debe entender, Daniel, que yo no quiero nada con usted, y esto no puede ser que cada ocho días usted haga de mi vida un infierno, forzando espacios que yo no quiero”, le escribió en una conversación de ese año.

En otro mensaje agregó:

Yo a usted no lo quiero ver. Cada vez que usted me ve, me ofende, ultraja y humilla. Y aunque para usted yo sea la peor persona, no tiene derecho a amarrarme sentimentalmente ni a ultrajarme como lo hace

Estas expresiones se repiten de forma persistente durante los años siguientes. En 2022, por ejemplo, escribió:

“Por favor, ya basta. No quiero seguir en esta situación. La relación terminó. Entiende eso de una vez por todas”.

En 2023:

“Nuestra relación perdió valor para mí hace mucho tiempo. Ya basta de insistir”.

Y en 2024 reafirmó:

“No insistas más, Daniel. No hay nada que reconstruir. Por favor, acepta eso”.

Pese a los reiterados mensajes de rechazo, el embajador continuó enviándole textos en los que alternaba súplicas para reanudar la relación con expresiones ofensivas, despectivas y hasta denigrantes.

En 2021, por ejemplo, escribió:

“Una mujer de 45 años con tres matrimonios, que cree que además, con dos hijos, puede salir para el cuarto o quinto sin problemas, porque la vida es así. Una mujer que no le importa destruir a su familia y a sus hijos con tal de ser la estrella del circo. Ese es el verdadero problema: su inmadurez”.

“Sigue coqueteando con pela’os que tus hijos luego te van a aplaudir, sigue acosando hombres casados, sigue desconociendo todo lo que yo he hecho por ti”.

A esto se suman constantes cuestionamientos sobre su salud mental y la sugerencia de que debía acudir al psiquiatra:



“Te ven mal, Beatriz. Debes restaurarte”.

“Tú no estás bien. Estás emocionalmente enferma y espiritualmente también ”.

”. “Me preocupa tu salud mental y emocional, porque así hoy desconozcas todo, hasta que soy el padre de tus hijos: lo soy”.

“¿No me has dicho si vas a ir a la cita? ¿Cuándo y a qué hora para coordinar? Consultorio 507”, escribió en otro mensaje.

Además de los agravios verbales, en algunos intercambios se registran comentarios de contenido sexual que, según la denunciante, resultaban incómodos y contribuían a su sensación de acoso y humillación.

El 2 de septiembre de 2021, por ejemplo, el diplomático respondió:



Beatriz J. Niño Endara: “Te recomiendo limpiar el polvo”.

“Te recomiendo limpiar el polvo”. Daniel Garcés: “¡Polvos son los que me debes!”.

“¡Polvos son los que me debes!”. Beatriz J. Niño Endara: “Por favor”.

“Por favor”. Beatriz J. Niño Endara: “Siempre con tu grosería y cosas nada que ver”.

“Siempre con tu grosería y cosas nada que ver”. Daniel Garcés: “Jajajajajajajajajaja. Todo que ver”.

Pese a lo anterior, entre 2021 y 2024 el embajador también envió mensajes en los que rogaba por una reconciliación. En algunos de ellos responsabilizaba a personas cercanas a Niño —como amigas y hermanos— de interferir en la relación, incluso aludiendo a supuestos actos de “brujería”.

“Buenos días, Beatriz. ¿Y qué tal si nos reconciliamos? ¿Y si bajamos los brazos y nos amamos? ¿Y si le damos ese ejemplo de reconciliación y amor a nuestros hijos? ¿Tú crees que ellos se lo merecen? ¿Crees que tú y yo nos merecemos perdonarnos y restaurar nuestra familia? ¿Quisieras? Te invito, intentemos”.

Te escribo porque durante todo este tiempo, cada que despierto en la madrugada, despierto pensando en ti y en los niños (…) No puedo negar que te quiero mucho Daniel Garcés

La Fiscalía también está indagando si se pudo haber incurrido en la conducta de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad y fraude procesal. Según Beatriz Niño, su expareja se habría aprovechado de un permiso vacacional que ella otorgó para que los dos hijos que tienen en común fueran a visitar a su padre a Ghana por 15 días en enero de este año. Sin embargo, a la fecha no han regresado y fueron matriculados en una institución educativa en ese país africano.

Daniel Garcés: “Buenas noches, Beatriz. Yo estaré en Colombia el próximo sábado, con todo gusto presto a conversar con usted, como siempre. Los niños inician clases este lunes y en realidad están felices, con los nervios normales de iniciar en un nuevo contexto”.

Beatriz J. Niño Endara: “Daniel, este mensaje desconoce los términos del permiso temporal que otorgué como madre para que los niños pudieran salir del país. Como madre, tengo el derecho de custodia de los niños, así como a participar en todas las decisiones relacionadas con su formación”.

Dentro del caso hay dos testimonios clave que deberán valorar las autoridades: los de Claudia Bermúdez y Carmen Nexy Uriza, dos exniñeras que trabajaron con la familia. En las conversaciones sostenidas con Beatriz Niño, ambas extrabajadoras manifestaron sentir “miedo” de las acciones que pudiera tomar Garcés contra su exesposa.

Las diligencias para tomar el testimonio fue programada por la fiscal encargada del caso, pero por solicitud de la defensa de una de las exniñeras se aplazó. Un hecho que llama la atención es que Claudia Bermúdez entregó poder para ser representada en este proceso por el mismo abogado del embajador Garcés.

Blu Radio consultó con la defensa de Beatriz Niño a cargo del abogado Felipe Alzate, quien expresó que le “preocupa enormemente lo que están pasando con ciertos testigos, quienes vienen siendo aparentemente manipulados para indicar hechos que no corresponden a la realidad”.

El caso continúa en etapa de investigación. La Fiscalía avanza en la recolección y análisis del material probatorio para establecer si existe mérito para formular una imputación formal contra el diplomático. Entre tanto, Beatriz Niño sigue solicitando medidas de protección al ente investigador. Cabe agregar que antes de la publicación de esta nota buscamos al diplomático para conocer su versión, pero no obtuvimos respuesta.