Los crímenes de Luis Alfredo Garavito, asesino en serie de niños más peligroso del mundo

Gran revuelo ha generado en el país el documento que conoció en exclusiva el programa Los Informantes sobre la solicitud de libertad condicional que hizo el Inpec para el violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito . Pedido que negó el juez primero de ejecución de penas el 21 de mayo de 2021.

Luis Alfredo Garavito seguirá en la cárcel, no solo porque no ha reparado a las víctimas, sino porque en su contra hay 18 sentencias en firme y 26 procesos en calidad de sindicado.

'La Bestia' fue capturado el 22 de abril de 1999 en zona rural de Villavicencio y ese mismo año confesó crímenes de por lo menos 140 menores, que fueron cometidos desde 1992.

Sus apodos de ‘Monstruo’ y ‘bestia’ le son atribuidos por la crueldad con la que cometió sus crímenes y que confirmaron las autoridades.

Este hombre no sólo accedía carnalmente a los niños que abusaba, sino que los golpeaba, mordía, les propinaba puñaladas y al final los degollaba o les propinaba un corte final profundo en el vientre para que se desangraran.

Publicidad



Garavito tiene más de 140 niños confirmados como víctimas en su serial. Es considerado el asesino en serie de niños más peligroso del mundo.

Asimismo, se investigan otros 11 casos que también podrían ser atribuidos a Garavito y sumarse a la larga cadena de crímenes cometidos por este asesino y violador en serie que paga una condena de 40 años, de los cuales, por buen comportamiento, fueron rebajados a 17 y que, incluso, podrían quedar en solamente siete.

El Inpec aseguró que el trámite para la solicitud de libertad condicional es un requisito que se hace con todos los presos sin excepción que cumplen las 3/5 partes de su pena.

Esta es la historia de uno de sus crímenes:

William Trujillo Mora tenía solo nueve años cuando cayó en las garras de Luis Alfredo Garavito, alias ‘La Bestia’, el peor depredador sexual y asesino en serie de toda la historia en el mundo. La víctima contó al programa Los Informantes la forma en que sobrevivió al psicópata que está a punto de cumplir su condena. Los hechos se registraron en Caicedonia, Valle del Cauca.

“Me dijo: ‘quítese la camisa’ y él me quitó el pantalón. Empezó a besarme horriblemente por todo el cuerpo, me agarraba”, contó con voz entrecortada Trujillo.

Publicidad

Trujillo, que fue violado y torturado durante una noche por Garavito, reveló detalles escabrosos de Luis Alfredo.

“Él me accedió tres veces. Me hizo de todo, de todo. Me mordió, me chupó, me golpeó. Muy en silencio, eso fue lo más perturbador”, declaró la víctima, quien aún recuerda el mal olor y el dolor de las peores doce horas de su vida.

“Nunca le lloré, nunca le supliqué”, contó.

Trujillo Mora contó a Los Informantes que ha solicitado ante las autoridades tener cara a cara a Garavito, “para demostrarle que fue más inteligente que él".

"Para demostrarle que aquí estoy, que soy una gran persona, que no pasó lo que todo el mundo dice que tiene que pasar, que porque a mí me violaron yo soy un violador. No tengo odio”, agregó.