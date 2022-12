Los ‘Pisasuave’, así eran los entrenamientos de niños en las filas de las Farc

El primer exguerrillero de las Farc en rendir versión voluntaria ante la JEP por el caso 007, referente al reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado, fue el hoy senador Pablo Catatumbo, quien en su momento fuera comandante del Bloque Occidental de la antigua guerrilla y que hoy estuvo frente a los magistrados en la Sala de Reconocimiento del Tribunal, diciendo, según manifestó, lo que sucedió con este caso.

“Estamos compareciendo para aportar verdades y asumir responsabilidad como parte de nuestro compromiso por la paz. En respeto a la verdad, a las víctimas y de cara al país, entregaremos nuestra versión voluntaria del caso 007; la paz y lo acordado son nuestro compromiso, por lo que asistimos con toda tranquilidad sobre este caso tan doloroso sobre la participación de menores en el conflicto interno armado”, señaló Catatumbo de forma previa a su comparecencia.

En un informe de la Fiscalía General de la Nación, sobre vinculación de niñas, niños y adolescentes se evidencia que, a 2017, se registraron más de 4.200 investigaciones relacionadas con ese hecho en todo el país, donde la mayoría de los casos están por determinar su origen geográfico, pero a su vez, señala que el Bloque Oriental, entonces a cargo de Jorge Briceño, habría sido el de mayor número de denuncias por reclutamiento de menores, y el Bloque Occidental, a quien se le atribuye la comandancia a Pablo Catatumbo, el de menos investigaciones, pero deja en claro que habría sido este frente el responsable de la conformación de las denominadas fuerzas especiales calificadas como los ‘Pisasuave’, donde los niños y niñas tendrían gran participación.

En palabras de la Fiscalía, niños entre los 8 y los 16 años buscaban “aniquilar y debilitar psicológicamente al enemigo y crear condiciones a nivel estratégico y operativo”, y citan varios testimonios de cómo se desarrollaban estos “cuarteles” de entrenamiento.

“(…)El entrenamiento lo supervisaba el comandante alias ‘Rambo’, nos escogieron a la mayoría a hacer curso de ‘pisasuave’ porque éramos personas delgadas, no pesábamos mucho, como éramos niños al cuerpo le exige más para correr ya que el físico es mejor (…) del grupo mío hicimos 5 el curso, pero en total el curso lo hicimos 175 guerrilleros, la mayoría menores de edad entre mujeres y hombres los más jóvenes eran mi persona y alias ‘Felipe’, de 13 años, los otros eran de 16 y 17 años de edad (…)”, dice uno de los testimonios.

De acuerdo con ese informe, en el que durante un tiempo se llamó Columna Miller Perdomo y luego Bloque Occidental Alfonso Cano, hubo menores de edad de comunidades étnicas y mestizas que fueron llevados a conformar esos “grupos élite”.

“(…)Nos fuimos en una lancha hasta la vereda Medellín a un campamento de entrenamiento de la guerrilla donde habían como 15 niñas y 12 niños entre los 12 y 14 años y había un mayor de edad que era el instructor, todos estaban uniformados y con fusil, desde los niños hasta el instructor, allí los menores me comentaron que primero les habían hecho entrenamiento militar por espacio de dos meses y al tercer mes les habían entregado el fusil (…) Luego nos llamaron a formar, éramos 33 integrantes que estaban y otros que íbamos a hacer el curso para ser guerrilleros, todos éramos menores de edad a excepción de alias ‘Carro Loco’ que era el instructor”, dice otro testimonio.

“(…) Al otro día nos empezaron a dar el entrenamiento el cual consistía en trotar, hacer arrastre bajo, cargar equipo de campañas pesados, realizar polígono con fusil con AK 47, cómo tirar granadas de fusil en un combate, nos enseñaron a activar y a desactivar minas, nos enseñaron cómo hacer emboscadas, a qué horas hacerlas, hicimos dos grupos donde uno emboscaba al otro de manera de entrenamiento, nos enseñaron a realizar caletas en el suelo para guardar armas, munición, (…) En ese lugar en entrenamiento estuve dos meses donde, además, me tocó prestar guardia, ranchear, me tocó ir hacer inteligencia al Ejército que estaba ubicado en las salvajinas de donde estaban ubicados para esta labor la hacíamos de civil, me tocó ir a traer leña, me tocaba ir a traer remesa a pie (…)”, cita el informe.