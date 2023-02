Los puntos más polémicos de la reforma a la justicia explicados por abogados penalistas

El documento de la reforma a la justicia presentada en el Congreso por el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, tiene 82 artículos que, entre muchas otras cosas, tiene una polémica propuesta y es despenalizar delitos como la injuria, calumnia, el incesto e inasistencia alimentaria.

Sobre el delito de incesto en este momento hay 16 procesos y casi todos archivados. Actualmente, el Código Penal en su artículo 237 castiga entre uno y cuatro años este delito que trata básicamente de que se realice un acto sexual con un pariente.

El abogado penalista Andrés Garzón Roa dijo que está de acuerdo con eliminar este delito.

“En Colombia existen tipos penales que describen de mejor manera y sancionan más severamente este tipo de conductas. El incesto, al ser un tipo penal que tiene concordancia con otros, podría generar confusión a favor del agresor”, afirmó.

Publicidad

La proposición del ministro sobre este delito es que si es un acto consentido o consensuado entre dos adultos no debería ser delito.

“El incesto corresponde a sexo libremente consentido entre dos personas adultas que son parientes (...) Moralmente puede ser repudiable que uno tenga relaciones sexuales con un pariente, pero no tiene sentido meter a la cárcel a dos primos adultos que tuvieron sexo. Es un ejercicio para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”, dijo el ministro.

Publicidad



Sobre eliminar el delito de injuria y calumnia, la abogada penalista Liliana Gutiérrez explicó que la injuria trata de acciones que lesionan la dignidad y la estima de otras personas, mientras la calumnia busca imputar falsamente la comisión de delitos a la otra persona. Teniendo en cuenta lo anterior, para la jurista, no se debe eliminar este delito, pues causaría un efecto contrario a la misión del ministro de Justicia.

“Si lo que se busca es descongestionar la justicia, si se despenaliza estas conductas, puede llevar al colapso de la misma porque el problema saldría de la Fiscalía y pasaría a los juzgados por vía de tutela”, afirmó la penalista Gutiérrez.

Sobre el delito de inasistencia alimentaria, según el ministro de Justicia, en Colombia hay cerca de 700 personas en la cárcel, todos hombres, por el delito de inasistencia alimentaria.

“Si una forma errada para garantizar los derechos de un niño o niña a recibir los alimentos de un padre irresponsable es metiéndolo a la cárcel, pues no solo tiene a un papá preso, sino que desde la cárcel no podrá trabajar para responder por sus hijos”, expresó.

Publicidad

Al respecto y en contra de la posición de despenalizar este delito, está el abogado Francisco Bernate.

“Hay herramientas en el derecho de familia y el civil para que al señor le embarguen las cuentas, pero eso no funciona. El recurso penal es el único efectivo, lo único que hace que estas personas paguen es cuando la Fiscalía interviene”, puntualizó.

Además, el abogado Bernate dijo que no está de acuerdo con dejar indefensas a miles de madres cabeza de hogar y a cambio, premiar a padres irresponsables.

Publicidad

Todas estas propuestas quedaron plasmadas en el proyecto de ley que propone reformas al Código de Procedimiento Penal y el Código Penitenciario, presentado por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ante el Congreso de la República.

Le puede interesar: