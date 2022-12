Los que han salido del país en medio de procesos judiciales en su contra

Tras conocerse que el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade salió del país y no asistió a la audiencia preparatoria de su juicio por presuntas irregularidades en contratos con Odebrecht, BLU Radio estableció que estas acciones no son nuevas por parte de altos funcionarios sindicados o procesados ante la justicia.



No obstante, este tipo de acciones si se ha presentado con el excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, quien se fue del país en enero de 2012, casi un mes antes de la audiencia de imputación de cargos por la presunta falsa desmovilización de la compañía Cacica Gaitana de las Farc.



Actualmente Restrepo se encuentra en condición de asilado en Canadá mientras que en Colombia aún no termina su juicio por los hechos.



Otro caso se dio el 13 de junio de 2014, se trata de Andrés Felipe Arias quien cuando faltando 20 días para conocerse la condena de la Corte por 17 años de cárcel por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, se conoció que salió hacia Estados Unidos y actualmente no se ha podido hacer efectiva su extradición hacia Colombia.

En abril de 2017, se conoció que el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, salió hacia Estados Unidos justo cuando el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunciara que le iba a imputar cargos por delitos relacionados con la corrupción en ese departamento.



Actualmente tiene una condena de 5 años por estos hechos y ostenta la calidad de testigo de la DEA tras llegar a una negociación con las autoridades en ese país con el escándalo que involucró al exfiscal Gustavo Moreno.



En este grupo también se encontraba María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS a quien huyó del país hacia Panamá ante la inminente orden de captura en su contra por varios delitos relacionados con el escándalo de las “chuzadas” a magistrados, congresistas y periodistas en el país.



Finalmente fue extraditada en enero de 2015 y actualmente paga una condena de 14 años de cárcel que la Corte Suprema de Justicia emitió en su contra.