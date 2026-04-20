Los reparos de Sandra Ortiz a la Fiscalía: pide frenar beneficios a Olmedo López y Sneyder Pinilla

Al despacho del procurador General, Gregorio Eljach, llegó una carta por parte de los abogados de la exalta consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, presuntamente involucrada en el descalabro a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, UNGRD, y a quien hace pocos días le negaron la libertad por vencimiento de términos.

En su escrito, Sandra Ortiz pide a la Procuraduría oponerse a la aplicación del principio de oportunidad a favor de Olmedo de López y Sneyder Pinilla, en medio del proceso penal que la involucra. Según la defensa, tanto López como Pinilla habrían reconocido su participación en hechos delictivos, pero estarían buscando beneficios judiciales a través de versiones que, presuntamente, no serían veraces.

“Es abiertamente exagerada la protección y credibilidad que la Fiscalía le ha otorgado a estos señores, donde a pesar de haber reconocido ser los autores de gravísimos delitos, sin asomo de respeto por la dignidad de la justicia al parecer han llegado a inducir en error a Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia”, señaló la carta.

La defensa de la exfuncionaria pone de presente en la solicitud varios puntos, uno de ellos tiene que ver con una información entregada por la empresa de telefonía Movistar, según la cual una línea telefónica atribuida a Sneyder Pinilla no habría registrado actividad en el periodo en el que supuestamente se ubicaron movimientos relevantes para el caso.



“Así mismo esta defensa conoció como el supuesto prestamista Pedro Castro Espinosa, mismo que al parecer logro entregar 4 mil millones de pesos en efectivo a Sneyder Pinilla, cuyo origen del dinero nunca pudo explicar en la Corte Suprema de Justicia, esta siendo investigado por el delito de Lavado de Activos”, explicó el abogado de Ortiz.