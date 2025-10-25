Régimen de Maduro impidió viaje del cardenal Baltazar Porras a misa por José Gregorio Hernández

El cardenal monseñor Baltazar Porras, quien ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, denunció que le fue impedido llegar a Isnotú, estado Trujillo, donde está prevista una misa de acción de gracias por la santificación del José Gregorio Hernández, que se celebrará mañana domingo.

Esta situación se presentó después que hace cinco días Nicolás Maduro lo atacó en contraposición a algunas posturas históricas que ha tenido frente a la situación en Venezuela.

Este sábado, primero, el régimen de Nicolás Maduro le impidió hacer un vuelo directo desde el Aeropuerto de Maiquetía hacia Valera y, con información aparentemente falsa sobre mal clima, le sugirieron a los pilotos un aterrizaje en Barquisimeto, sin embargo, al llegar a esa ciudad la terminal aérea estaba custodiada por un gran número de militares armados y fueron rodeados.

Posterior a esta situación intentaron salir por tierra hacia la ciudad natal del ahora santo José Gregorio Hernández, pero los militares no permitieron continuar al vehículo que constataron para viajar.



“Se nota por lo poco que pudimos escuchar por ahí es que son órdenes superiores y que se veía en la gente que pudo movilizarse en algún momento en el aeropuerto, que había cosas que eran muy extrañas, simple y llanamente porque estaba en la presencia de mi persona”, contó.

La denuncia la hizo en un video en el cual calificó los hechos como una obstrucción a su participación en una celebración de relevancia espiritual y nacional, en honor al beato José Gregorio Hernández.

“Le hicieron saber de una u otra forma a las autoridades eclesiásticas de Trujillo, combinando, prácticamente que era un peligro mi presencia allí. Pongo esto para que cada quien saque sus conclusiones y nos preguntemos qué significa esto, qué valor o qué sentido tiene y qué despliegue militar tan inusitado siendo nosotros 5 personas sin nada en las manos”, explicó desde un avión.

Publicidad

En los últimos años, Porras ha sido atacado en muchas ocasiones por Nicolás Maduro.

Frente al hecho, la premio nobel de paz, María Corina Machado, se pronunció, afirmando que "lejos de intimidar con esta violencia desesperada contra la Iglesia, estas acciones sólo logran una mayor unión y determinación del pueblo venezolano”.

La líder opositora recordó que “la histórica celebración por la canonización de nuestros primeros santos, San José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, no será detenida por violencia ni manipulaciones”. Asimismo, anunció el “acompañamiento al Cardenal Porras y oramos por su seguridad y la de todos los fieles venezolanos".