Luis Gustavo Moreno ofreció perdón por sus “conductas”

En su primera aparición desde que fue capturado el director anticorrupción Luis Gustavo Moreno, denunció presiones, y amenazas con capturar a su esposa Carolina Rico para vincularla al proceso.



"Ofrezco excusas y perdón. Con mi libertad, con el sufrimiento de mi familia y de mi núcleo de mi familia respondo por mis conductas, le pongo el pecho al país”, dijo Moreno.



Aseguró que como nunca antes en la historia, no solo responderá en Colombia “sino en otro país por una sola conducta”.



Moreno aceptó que sí le recibió a Lyons una suma de dinero, pero fue por el "acechamiento" del que fue víctima, según él, también de la Fiscalía.



Renunció Francisco Bernate, abogado de Luis Gustavo Moreno



En medio de un rifirrafe terminó la audiencia del capturado exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en la que su abogado, Francisco Bernate, anunció su renuncia al caso por la situación presentada en la que no se “siguieron los acuerdos” con su cliente.



Al finalizar la diligencia judicial, el abogado Bernate aseguró que lo dicho por Moreno nunca fue lo pactado.



"No se siguieron los acuerdos que se tenían con el doctor Gustavo Moreno y se desatendieron nuestras recomendaciones, por eso he presentado mi renuncia a continuar con su defensa a partir del día de hoy", dijo.