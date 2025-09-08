Magistrada Natalia Ángel denuncia “ataques falsos” de Vargas Lleras y defiende su independencia

Este es el primer pronunciamiento público de la magistrada quien rara vez se refiere a la opinión pública fuera de sus decisiones judiciales. Natalia Ángel aseguró que las afirmaciones hechas por Germán Vargas Lleras en varias de sus columnas son “falsas y graves”, y que buscan poner en duda su independencia como juez constitucional.

Uno de los señalamientos que desató su pronunciamiento fue la columna publicada el 7 de septiembre bajo el título “Sucios Mentirosos”, en la que Vargas Lleras la acusó de haber intervenido en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional.

La magistrada le salió al paso y respondió: “Nunca he hablado con magistrados de la Corte Suprema, congresistas o funcionarios del Gobierno para promover o atacar alguna candidatura. Esa insinuación es absolutamente falsa”.

Magistrada Natalia Ángel X: @CConstitucional

La magistrada también recordó otras publicaciones del columnista en las que se le señala de favorecer al Gobierno con sus decisiones y de dilatar fallos para beneficio del Ejecutivo. Frente a ello, presentó certificaciones de la Secretaría de la Corte que, según dijo, desmienten esos señalamientos.

“Jamás he radicado un proyecto fuera de tiempo. Los retrasos en algunos casos obedecen a la complejidad de los procesos y a la alta carga de trabajo en la Corte”, precisó. Además, recordó que el seguimiento al cumplimiento de las sentencias no está en cabeza de los magistrados, sino de los jueces de instancia o de la Presidencia de la Corte.

Incluso, al final de su pronunciamiento la magistrada de la Corte fue clara en poner de presente la coyuntura política.

“Lamentablemente, anticipo que en medio de una campaña política conductas como las descritas continuarán y que el señor Vargas Lleras en su tribuna seguirá haciendo ataques y afirmaciones falsas contra mi, con el fin de generar un manto de duda sobre mi nombre, independencia y actuaciones. Escribo entonces este comunicado a la opinión pública, por lo menos para dejar una constancia histórica de este hechos”, aseveró la magistrada Ángel.