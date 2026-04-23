Magistrado Alarcón rechazó recusación de Wadith Manzur en su contra por caso UNGRD

Blu Radio conoció en exclusiva el pronunciamiento del magistrado Héctor Alarcón sobre la recusación de Wadith Manzur que frenó la discusión de la Sala de Instrucción sobre el llamado a juicio y las capturas de los cinco congresistas y un excongresista que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, presuntamente vinculados al escándalo de corrupción de la UNGRD.

El magistrado recusado defendió su permanencia en el proceso y aseguró que los argumentos de la defensa se Manzur no configuran una causal válida de recusación, sino que corresponden a desacuerdos frente a sus decisiones y criterios jurídicos.

Héctor Alarcón explicó que uno de los principales cuestionamientos que tiene que ver con la supuesta variación en su postura jurídica, responde al desarrollo normal de la investigación, en la que pueden surgir nuevas pruebas que obliguen a reevaluar conclusiones previas.

En ese sentido, mencionó la declaración rendida en 2025 por una testigo clave, que llevó a dar un nuevo alcance a elementos probatorios ya existentes. Frente a los señalamientos sobre una supuesta “doble postura” derivada de sus aclaraciones de voto, el funcionario sostuvo que estas hacen parte de la autonomía judicial y no afectan su imparcialidad, pues en todo momento respaldó la decisión mayoritaria de avanzar con la acusación y la medida de aseguramiento.



Wadith Manzur. Foto: archivo Blu Radio.

En cuanto a las filtraciones de información reservada del proceso, el magistrado indicó que, aunque se trata de hechos reprochables, no pueden atribuirse directamente a su despacho, recordando que el expediente ha sido conocido por las partes y que ya se han compulsado copias para investigar lo ocurrido.

Incluso, el magistrado determinó que la recusación no demuestra una afectación real al principio de imparcialidad y, por el contrario, podría interpretarse como una maniobra dilatoria en un momento clave del proceso. Ahora será el magistrado Misael Rodríguez quien estudie las recusaciones no solo contra el magistrado Alarcón, sino contra dos de los conjueces que participaron en la decisión de enviar a la cárcel a Wadith Manzur y Karen Manrique además de llamar a juicio a Liliana Bittar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado y Juan Pablo Gallo por su presunta participación en el entramado.