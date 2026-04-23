En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Angie Rodríguez
Masacre en Mocoa
Pelea hinchas Bogotá
Estrecho de Ormuz

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Wadith Manzur renuncia a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes

Wadith Manzur renuncia a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara por el Partido Conservador es investigado por su presunta participación en el caso de corrupción de la UNGRD.

Wadith Manzur.jpg
Wadith Manzur.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 23 de abr, 2026

El congresista por el Partido Conservador Wadith Manzur presentó su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Manzur fue capturado recientemente por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

Le puede interesar:

  1. Corte Suprema de Justicia y UNGRD.
    Foto: UNGRD, archivo.
    Judicial

    Caso UNGRD: cuestionamientos de dos magistrados sobre captura y acusación a congresistas

“Dejo constancia de que el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes”, señala Wadith Manzur en la carta que envió a la mesa directiva de la Cámara de Representantes.

Es importante recordar que Wadith Manzur fue el segundo congresista más votado del Partido Conservador en las elecciones al Senado del pasado mes de marzo. De acuerdo con la Registraduría, el senador electo obtuvo 134.914 votos.

Según la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, el congresista habría aceptado, presuntamente, ofrecimientos del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cámara de Representantes

UNGRD

Publicidad

Publicidad

Publicidad