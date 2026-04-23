Wadith Manzur renuncia a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes

El congresista por el Partido Conservador Wadith Manzur presentó su renuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Manzur fue capturado recientemente por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.

“Dejo constancia de que el espacio que venía ocupando en dicha Comisión queda a disposición de la Honorable Cámara de Representantes, con el fin de que sea provisto por otro integrante del Partido Conservador, de conformidad con los acuerdos y criterios de representación política correspondientes”, señala Wadith Manzur en la carta que envió a la mesa directiva de la Cámara de Representantes.

Es importante recordar que Wadith Manzur fue el segundo congresista más votado del Partido Conservador en las elecciones al Senado del pasado mes de marzo. De acuerdo con la Registraduría, el senador electo obtuvo 134.914 votos.

Según la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, el congresista habría aceptado, presuntamente, ofrecimientos del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público desde la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

