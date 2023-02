Maneje quien maneje, dueño de vehículo deberá responder por las infracciones de tránsito

La Corte Constitucional estableció que el dueño de un vehículo es el responsable del cumplimiento de las normas de tránsito, así sea otra persona la que conduzca. Es decir, deberá garantizar que tenga la revisión técnico - mecánica y el SOAT vigente, así como no circular en horarios no permitidos, no exceder los límites de velocidad, detenerse en los semáforos, entre otros.

De esta manera, según explicó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, ahora no será necesario determinar quién conduce el vehículo para sancionar una infracción. Para ser exonerado de pagar la multa, una persona tendrá que entregar las pruebas necesarias para demostrar que fue víctima de fraude o hurto de su vehículo.

“Invitamos a todos los bogotanos a cumplir con las normas de tránsito y así evitar la imposición de comparendos. La Secretaría de Movilidad garantiza el derecho al proceso contravencional, pero es mejor cumplir la norma para evitar estos procedimientos”, puntualizó la secretaria Deyanira Ávila.

El dueño de un vehículo, entonces, deberá cancelar el cien por ciento de la multa junto con los intereses causados. Por esto, la entidad invitó a las personas para que, en caso de ser sancionados, realicen el curso pedagógico dentro de los siguientes 11 días hábiles a la notificación del comparendo para acceder al 50 % de descuento.

“Los propietarios de los vehículos deben tener toda su información actualizada en el RUNT, como su dirección de residencia, su correo electrónico, para que se pueda hacer una debida notificación, porque siempre será responsabilidad del propietario tener sus datos al día”, añadió Ávila.

Tras este fallo de la Corte Constitucional, la Secretaría de Movilidad aclaró que las cámaras de fotodetección son para garantizar el cumplimiento de la ley y no para recaudar fondos, como muchas personas acusan en las redes sociales.

