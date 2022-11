María José habría sido ahogada en un jagüey, según confesión de adolescente

Cada nuevo detalle que se conoce sobre el asesinato de la niña María José Ortega Ballestas, de 6 años, es más escalofriante que el anterior. Según la confesión del adolescente de 16 años que reconoció ser el autor material del crimen, la niña quedó viva luego de que la apuñalara en el cuello, por lo que debió sumergirla en un jagüey para acabar con su vida.

De acuerdo con el testimonio entregado a las autoridades por el presunto homicida, la niña fue llevada por él en un canasto con ropa hasta la zona del arroyo León, en la urbanización Caribe Verde, avenida Circunvalar, donde abandonó el cuerpo.

Previo a esto, se vio obligado a ahogarla ya que no murió con la herida de puñal en el cuello que le hizo luego de raptarla.

El adolescente se montó en un taxi con el canasto donde llevaba a la niña agonizante. Aunque en principio lo habían descartado, las autoridades ahora investigan si el conductor del vehículo tuvo alguna participación en el homicidio.

Hay que recordar que el joven vinculó a un tío suyo en el hecho, asegurando que este fue el autor intelectual y que le pagó $500.000 para que matara a la niña.

El móvil del asesinato, según la confesión del adolescente, habría sido una deuda de $120.000 de la abuela de la pequeña.

La madre de la víctina, Leida Ballestas Rondón, no acepta la versión del adolescente y les atribuye a él y al taxista toda la responsabilidad afirmando que Chapman Peñaloza, tío del adolescente, es un vecino con el que no han tenido inconveniente alguno y al que no le deben nada.

La mujer pidió a las autoridades llegar al fondo de este caso y esclarecer lo ocurrido. Para ella, el adolescente tenía malestar con su familia porque habia sido novio de una hermana de ella y no acabaron en buenos términos.