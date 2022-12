"Me equivoqué y pido perdón": abogado Luis Pinilla, implicado en cartel de la toga

La Fiscalía llegó a un preacuerdo con el abogado Luis Pinilla más conocido como ‘El Porcino’, por hechos relacionados al cartel de la toga. Durante la audiencia, el imputado pidió perdón al país.

"Realmente me equivoqué y les pido perdón y no solo a su señoría, sino también a la Fiscalía, a mí familia y al país entero. Me equivoqué y lo he pagado, juez, vengo de pagar una extradición, pero aquí estoy de nuevo pidiendo perdón", sostuvo Pinilla en la medida de reparación simbólica.

Los hechos por los que se declara culpable ocurrieron en abril de 2017 en Miami, cuando pidió dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de información sobre investigaciones en su contra.

‘El Porcino’ fue capturado el 29 de abril y llegó al país tras cumplir la condena que le impuso la justicia de Estados Unidos por el cargo de lavado de dinero.

Ahora, Leonardo Pinilla tendrá que pagar una pena de 36 meses (3 años) de cárcel, y una multa de 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además, una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 30 meses.

