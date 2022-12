Messi no va a ir a la cárcel: Francisco Bernate

“La situación es delicada, aquí estamos hablando de un juicio de responsabilidad penal en contra de Messi y de su padre, los futbolistas devengan salarios no solo por ser futbolista sino por el manejo de su imagen (…) el cedió los derechos a empresas en paraísos fiscales que fueron las que finalmente recaudaron los dineros por concepto del manejo de la imagen del futbolista, por esta vía se evadieron impuestos por más de 4 millones de euros en España”, indicó el abogado.

Bernate aseguró que pese a que la justicia de ese país está pidiendo una condena de 22 meses de prisión, esta pena, de concretarse, no se pagaría en una cárcel, además, aclaró que Messi ya canceló su deuda lo cual ayudaría a que la condena fuera menor.

“La agencia está pidiendo una condena de 22 meses de cárcel para ambos por no ser reincidentes, por ser la primera vez que comenten un delito, en España, si la condena es inferior a 2 años y la persona no tiene antecedentes no lo va a pagar en la cárcel, él ya pagó al plata en los impuestos que debía”, agregó.

El abogado agregó que debido a la cantidad de dinero que puede recibir Messi, es posible que no tenga control absoluto del total de sus ingresos, razón por la cual pudo incurrir en este delito.

“Es posible que un deportista de alto rendimiento como el, que tienen compromiso comerciales en todas partes del mundo, no tenga claro el manejo de 76 millones de euros (…) este tipo de casos tienen un alto significado, el trabajador que está buscando evadir impuestos de fija en estos casos y se incentiva una cultura tributaria”, concluyó.

