MRP se encarga de reclutar jóvenes en la Nacional, Distrital y Pedagógica: Fiscalía

BLU Radio conoció la audiencia en la cual la Fiscalía le solicitó a la juez 3 de garantías de Bogotá que avalara el principio de oportunidad otorgado a Natalia Trujillo, una de las capturadas por el atentado en el centro comercial Andino.

Con el beneficio, el ente acusador le da inmunidad penal total por los hechos a cambio de que narre las actividades ilegales que realizó el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP). Sin embargo, hay apartes que han causado indignación en la opinión pública porque supuestamente estigmatiza a sus estudiantes.

En la audiencia, el fiscal del caso dice que el MRP tenía como objetivo reclutar estudiantes de algunas universidades públicas como de la Nacional, la distrital y la Pedagógica.

Además, que los integrantes de esta célula urbana, capturados por el atentado, viajaban a Arauca, al sur de Bolívar, a La Guajira y al estado de Apure, en Venezuela, para recibir entrenamiento en armamento, explosivos, entre otros.

“El MRP como una célula urbana del ELN que tenía unos fines diferentes a los mencionados con los ataques bélicos. Básicamente, se hace referencia a la existencia de una célula urbana del ELN encargada, entre otras cosas, del reclutamiento de jóvenes en algunas universidades públicas, como la Nacional, Distrital y Pedagógica. Además, que los integrantes que son los mismos ya mencionados: Cesar Andrés Barrera Téllez, Andrés Mauricio Bohórquez Flórez, Juan Camilo Pulido Ribero, Lizeth Johanna Rodriguez Zarate, Lina Vanessa Jiménez Numpaque, Alejandra Méndez Molano, Iván Darío Ramírez León, Boris Ernesto Rojas Quijano Y Cristian Santiago Sandoval Moreno, tendrían una participación con la organización denominada MRP”, dijo el fiscal del caso.

“Básicamente, los acusados, recibirían instrucción sobre la parte política de esta organización para, posteriormente, trasladase a áreas ‘campamentarias’ ubicadas en diferentes zonas rurales de nuestro país como: Arauca, sur de Bolívar, Guajira y alguna parte de nuestro país vecino Venezuela, estado de Apure, en donde recibirían instrucción en armamento, explosivos, entrenamiento físico y hasta táctico. Desplazamientos que se realizaron desde enero - febrero del 2015 hasta la fecha en la que la fiscalía los capturó”, agregó.

Además, aseguró el fiscal que Trujillo contará cuál era la comunicación de los otros 9 detenidos por el atentado en el Andino, al interior de la Universidad Nacional; las reuniones que hicieron con personas que tenían relación directa con el ELN, y cuáles eran las personas que difundían la ideología ‘camilista’ o del ELN.

Enfatiza el fiscal del caso que, por esos argumentos, Trujillo es una testigo directa de una organización que actúa con mucha precaución, que tiene “una estructura muy fuerte de formación ideológica que se origina en la propia Universidad Nacional de Colombia”.

“Trujillo conoce la existencia de un grupo de personas que se presentan como el MRP y una vinculación con el ELN. La Fiscalía, independiente de la potencial testigo, tiene evidencias para inferir que estas personas hacen parte de la organización, pero la declaración de Trujillo es fundamental porque conoce de tiempo atrás la existencia del ciudadano Boris Quijano”, manifestó.

“Está en condiciones de mencionar cuando se desplazaba, a donde se desplazaba -pero algo más importante- la relación o la comunicación de todas estas personas entre sí en la Universidad Nacional”, añadió

“Además, cuando se desplazaron a la ciudad de Neiva a realizar unas determinadas actividades; cuando al interior de la organización se hacían determinadas reuniones dirigidos por personas con relación directas con el ELN; cuando una situación que se denomina como los tropeles, que son las revuelcas que se realizan en la Universidad Nacional: quienes participaban, algo así como una relación de un grupo de personas que se denominan los capuchos o los encapuchados , cerrados, abiertos, que participación tendrían los integrantes de esta organización. Concretamente, Boris qué actividad realizaba, si organizaba si se utilizaban armas de fuego, si había cátedras o personas que difundían la ideología ‘camilista’ o del ELN y entonces, tenemos una posible testigo directa de una organización que actúa con mucha precaución y que tiene una estructura muy fuerte, correos humanos y de formación ideológica que se originan en la propia Universidad Nacional de Colombia”, aseveró el fiscal del caso.

La polémica

Es preciso recordar que la polémica se desató porque se conoció el principio de oportunidad a favor de Trujillo que, en una de sus hojas, decía: “La ciudadana Trujillo Nova fue estudiante egresada de la Universidad Nacional de Colombia, graduada como abogada, y por esta condición conoce desde su interior la estructura y funcionamiento del Ejército de Liberación Nacional”.

La frase desató indignación en algunos abogados graduados de la institución y en estudiantes. Sin embargo, en rueda de prensa la vicefiscal Martha Mancera aseveró que el documento había sido inventado y que se trataba de una ‘fake news’.

No obstante, el documento es oficial. Lo que sí es cierto, es que dentro de los 10 compromisos de Trujillo con la Fiscalía no aparece que hablará sobre la supuesta presencia de células de grupos ilegales en universidades si no sobre atentados en la Candelaria, Cafesalud, Bancolombia, Capital Salud, la DIAN y en el Andino.

La información de la estructura que generó polémica y de la presencia en las universidades públicas hace parte de las razones jurídicas de la Fiscalía para hacerla beneficiaria del principio de oportunidad.

