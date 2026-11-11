“Necesito ver resultados, no solo palabras”: familiar de Blanca Pardo exige respuestas por asesinato

La familia de Blanca Pardo continúa a la espera de respuestas sobre el asesinato de la mujer de 72 años, en Santa Bárbara, Nariño, cuyo caso se convertió en símbolo de la violencia contra los adultos mayores en Colombia . Jenny Pardo, hija de la víctima, manifestó su preocupación por la demora en los resultados de las pruebas genéticas que, según la información recibida por sus familiares, fueron obtenidas durante los procedimientos forenses y podrían ayudar a identificar al agresor.

Según relató Jenny, en Meridiano Blu, han transcurrido dos meses y 11 días desde los hechos sin que la familia conozca quién fue el responsable. Además, aseguró que Medicina Legal de Medellín había previsto entregar los resultados una semana después de que el caso adquiriera notoriedad pública, pero posteriormente les informaron que el proceso podría tardar entre tres y seis meses.

Publicidad

“Me parece que es demasiado tiempo esperar y que el agresor de nuestra mamá siga en libertad”, expresó Jenny, quien hizo un llamado a las autoridades para agilizar los análisis y permitir que la Fiscalía avance en la investigación.

La entrevistada explicó que la necropsia ya fue entregada al abogado de la familia, pero todavía faltan los resultados de las pruebas genéticas. También señaló que, hasta el momento, no conocen sospechosos ni avances concretos sobre la identificación del responsable.



Familia cuestiona falta de resultados de las autoridades

Aunque Jenny indicó que mantiene comunicación con un contacto de la Fiscalía, aseguró que la información recibida ha sido limitada. Según explicó, le han manifestado que la investigación continúa y que están a la espera de los resultados de Medicina Legal.

Sobre el acompañamiento institucional, expresó su inconformidad con las promesas realizadas cuando el caso se convirtió en noticia nacional. “Necesitamos ver resultados. O sea, a mí no me sirve que me digan no, no estás sola”, afirmó.

Publicidad

Jenny Pardo cuestionó que las autoridades y funcionarios que se comprometieron a esclarecer el caso no hayan cumplido con lo prometido. Según manifestó, aunque el hecho tuvo repercusión nacional y generó múltiples pronunciamientos, hasta el momento no percibe un acompañamiento real a la familia ni avances que demuestren ese compromiso.

“Los que se comprometieron no están muy comprometidos”, afirmó, y agregó que tampoco ve la voluntad que se anunció para esclarecer rápidamente lo ocurrido.

Publicidad

También cuestionó que las autoridades de Nariño retomaran sus pronunciamientos después de que la familia volviera a exponer públicamente la situación.

Apoyo psicológico para los familiares

Jenny confirmó que ha recibido acompañamiento psicológico en Bogotá, por parte de la Alcaldía de Antonio Nariño. Sobre su hermana, indicó que anteriormente también había recibido atención, aunque desconoce si el apoyo continúa actualmente.

La familia espera que Medicina Legal entregue las pruebas pendientes y que la Fiscalía pueda avanzar en el esclarecimiento del asesinato de Blanca Pardo, mientras sus seres queridos siguen enfrentando la incertidumbre de no conocer quién fue el responsable.

Publicidad

Escuche la entrevista completa acá: