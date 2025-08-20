Nicaragua niega extradición de Carlos Ramón González, solicitado por escándalo en UNGRD

Fuentes cercanas a la Cancillería confirmaron que el régimen de Nicaragua negó la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), requerido en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solicitud había sido tramitada el fin de semana por medio de una nota de urgencia enviada por el Gobierno colombiano.

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, informó que se adelantaba la expedición de una circular roja de Interpol contra González, procesado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

“Ya se está tramitando la circular roja en Francia y esas decisiones suelen ser rápidas”, señaló tras una reunión con la canciller Rosa Villavicencio, en la que revisaron el caso.

El jefe de la cartera de Justicia explicó que, según el tratado de extradición vigente entre Colombia y Nicaragua, solo se puede negar la entrega cuando se trata de delitos políticos o no se cumple el principio de doble incriminación. “Aquí se reúnen todos los presupuestos del tratado para que González sea enviado a Colombia”, aseguró.

Sin embargo, según lo que pudo conocer Blu Radio, Nicaragua negó la extradición de González y le habría dado asilo al exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Carlos Ramón González salió de Colombia y desde el 5 de noviembre de 2024 permanece en Nicaragua. Allí recibió una cédula de residencia con vigencia hasta junio de 2025. Según documentos oficiales, la Embajada de Colombia en Managua solicitó en mayo de este año la renovación de ese permiso, pese a que el exfuncionario ya había sido imputado por la Fiscalía.

El 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura en el marco del proceso por corrupción en la UNGRD.