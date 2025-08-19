“Veo probable que salga de Nicaragua”: ministro de Justicia sobre Carlos Ramón González

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, confirmó que ya está en trámite la circular de Interpol contra Carlos Ramón González, exfuncionario vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD y señalado por peculado y lavado de activos.

“Ya se está tramitando la circular roja en Francia y esas decisiones suelen ser rápidas”, explicó el jefe de esta cartera tras una reunión con la canciller Rosa Villavicencio, en la que conversaron sobre este tema, luego de conocerse que la Embajada de Colombia en Nicaragua hizo gestiones para que se tramitara la renovación de la residencia de González en ese país.

Ministro de Justicia, Eduardo Montealegre Foto: Blu Radio

“Ya fue entregada la solicitud de extradición del exfuncionario, pero las probabilidades de que sea extraditado a Colombia son muy amplias. De acuerdo con el tratado, solo se puede negar la extradición cuando se trata de delitos políticos o no se cumple con el principio de la doble incriminación. Aquí se reúnen todos los presupuestos del tratado para que Ramón González sea enviado a Colombia”, dijo.

Cabe mencionar que el exdirector del Dapre está prófugo de la justicia. Desde el 5 de noviembre de 2024, Carlos Ramón González se encuentra en Nicaragua.

El 16 de diciembre de ese mismo año le fue expedida una cédula de residencia con vigencia hasta el 14 de junio de 2025. En enero de 2025 renunció el entonces embajador León Fredy Muñoz, y meses después, el 21 de mayo, González fue imputado por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos.

Ese mismo día, el encargado de negocios y la embajada en Managua enviaron una nota verbal solicitando la renovación de su residencia. Finalmente, el 3 de julio de 2025, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura.