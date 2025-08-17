Petro pide a Nicaragua entregar a Carlos Ramón González: "Es solicitado por la justicia colombiana"

El gobierno de Gustavo Petro vuelve a estar sumergido en un episodio de polémica, tras revelarse el caso de presunta corrupción del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, quien tendría que ir a la cárcel bajo la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá.

Según la información inicial, González habría ordenado el pago de millonarios sobornos a congresistas para asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno, entre ellos Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. Según lo revelado por la Fiscalía, estos pagos se habrían realizado por medio de contratos en la UNGRD.



Gobierno negó residencia de Carlos Ramón González

Recientemente se dio a conocer que Carlos Ramón González presuntamente estaría en Nicaragua “huyendo” de la ley colombiana, por lo que se rumoró que desde el Gobierno habrían pedido la residencia de González en dicho país.

Ante esos rumores, el mismo presidente Gustavo Petro dedicó el consejo de ministros del pasado viernes 15 de agosto para negar que el Gobierno tuviera algo que ver en la presencia de Carlos Ramón González en Nicaragua.

“Me enteré por la prensa, y la canciller también, y la anterior canciller también. No es cierto, el Gobierno Nacional no pidió ninguna residencia del señor Carlos Ramón, que, entre otras cosas, esas que mostraron tienen el año de nacimiento mal puesto”, dijo el mandatario.



Petro pidió la extradición a Nicaragua

De hecho, el mismo viernes, Gustavo Petro escribió un trino en su cuenta X, pidiendo que se contactara al Gobierno nicaragüense para que extraditara a González: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.

Esta solicitud fue confirmada el domingo 17 de agosto, luego de que Petro, en su cuenta X, posteara una imagen del correo emitido por la Cancillería colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, en el que se pedía la extradición de González.

“La Embajada de Colombia en Nicaragua hace entrega de nota urgente y prioritaria con solicitud de extradición del ciudadano colombiano Carlos Ramón González Merchán, quien se encuentra residiendo en Nicaragua y es solicitado por la justicia colombiana para comparecer en proceso judicial”, se lee en el comunicado.

Ante ello, tanto las autoridades colombianas como el Gobierno de Gustavo Petro esperan que la Embajada de Nicaragua acate la solicitud y emita la extradición de Carlos Ramón González, quien se encuentra en calidad de prófugo en Colombia.

Cabe recordar que el pronunciamiento de Petro llega tras negar constantemente que su Gobierno haya facilitado la renovación de residencia en Nicaragua de González, vinculado al escándalo de corrupción de la UNGRD e imputado por la Fiscalía por cohecho, peculado y lavado de activos el pasado 21 de mayo.

Pese a ello, en Nicaragua existe un documento de la Embajada de Colombia enviado el mismo 21 de mayo —día que se imputó a González— y firmado por el encargado de negocios Óscar Muñoz, en el que se pide renovar la residencia.

En el documento se lee: “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación con el estatus de residente del señor Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.