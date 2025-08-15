Gobierno se “lava las manos” en escándalo de residencia en Nicaragua para Carlos Ramón González

Hablamos del escándalo originado luego de la revelación de las gestiones adelantadas por funcionarios de la embajada de Colombia en Nicaragua, para la renovación de la condición de residente en ese país, del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y exdirector de Nacional de Inteligencia del Gobierno del presidente Gustavo Petro, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia colombiana.

La historia tiene como origen una revelación que hizo Noticias RCN de varios documentos: primero, la cédula que acredita a Carlos Ramón González como residente en territorio nicaragüense, con vigencia entre el 16 de diciembre de 2024 y el 14 de junio de este año.

Como ayuda de memoria, en ese momento y hasta el pasado 31 de enero, el embajador de Colombia ante el régimen de Daniel Ortega era León Freddy Muñoz, integrante del partido Alianza Verde, del que Carlos Ramón González ha sido históricamente uno de sus líderes. Muñoz dejó la representación diplomática en Managua para asumir una curul como senador tras la renuncia de Humberto De La Calle.

El segundo documento que reveló Noticias RCN es dirigido por la embajada de Colombia en Nicaragua al ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua en el que solicita la renovación del estatus de residente en ese país para Carlos Ramón González. Ese documento revela que el exfuncionario permanece en ese país desde el 5 de noviembre de 2024 y sugiere que se adelantaron reuniones previas entre funcionarios diplomáticos colombianos y funcionarios de la Cancillería nicaragüense, para tratar el estatus del exfuncionario. En ese momento y en la actualidad, el encargado de negocios en Managua es Oscar Iván Muñoz Giraldo, cercano al exembajador Muñoz y nombrado primer secretario de la embajada en Managua desde el 22 de noviembre de 2022.

Carlos Ramón González // Foto: Alianza Verde

La polémica sobre este tema es más grande porque el documento de la embajada solicitando la renovación de la residencia para Carlos Ramón González, tiene como fecha el 21 de mayo de 2025, el mismo día en el que la Fiscalía le imputó cargos al exdirector del DAPRE por los delitos de cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos, en relación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, el más grave que ha salpicado al actual Gobierno.

Según el exdirector de Gestión de Riesgo, Olmedo López, Carlos Ramón González habría sido quien le ordenó a él y a la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, entregar tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name y mil millones al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, para que favorecieran el trámite de los proyectos del Gobierno en el Congreso.

Publicidad

El Gobierno ha decidido lavarse las manos en este escándalo: el presidente Gustavo Petro aseguró que “en la Cancillería de Colombia no hay ninguna solicitud de otorgamiento de residencia del señor Carlos Ramón González al gobierno de Nicaragua” y dijo que esa petición “no compromete al gobierno de Colombia”, bajo el argumento de que el Gobierno lo conforman el presidente y el ministro del ramo, en este caso la canciller.

Por su parte, la ministra Rosa Villavicencio emitió un comunicado en el mismo sentido, asegurando que la nota suscrita por el encargado de negocios en Nicaragua, no fue consultada ni autorizada por la Cancillería y anunció investigaciones disciplinarias para esclarecer lo ocurrido.